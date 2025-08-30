Практика судов
В Украине празднуют День авиации — поздравления в прозе, стихах, открытках

09:06, 30 августа 2025
Украина 30 августа отмечает День авиации.
09:06, 30 августа 2025
В Украине 30 августа отмечается День авиации – праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта.

День авиации отмечают ежегодно, в последнюю субботу августа, согласно указу президента Украины. Праздник был введен Леонидом Кравчуком в 1993 году в знак солидарности с авиационными специалистами оборонного и транспортного сектора Украины.

Для украинцев День авиации приобрел особое значение во время полномасштабной агрессии России. Наши военные пилоты мужественно защищают воздушное пространство страны и уничтожают врага.

Привітання з Днем авіації України у прозі

Вітаю з Днем авіації!

Нехай ваші польоти будуть легкими, як пір'їнка на вітрі та стрімкими, як політ орла. Бажаю, щоб кожен злет дарував відчуття свободи, а кожна посадка – радість повернення додому. Нехай небо завжди буде привітним до вас!

***

Сердечні вітання з Днем авіації! 

Нехай кожен зліт буде стрімким: як в повітрі, так і в кар'єрі, а кожна посадка – м'якою та безпечною. Бажаю, щоб ваш професійний шлях був усипаний зірками визнання та досягнень.І найголовніше – нехай ваш життєвий бортовий журнал заповнюється лише позитивними подіями!

Високого польоту вам у небі та в житті!

***

Вітаю з Днем авіації!

У цей день хочеться побажати ясного, безхмарного, а головне – мирного неба. Нехай ваші серця завжди будуть відкритими до нових горизонтів, а душі – сповненими радості від кожного прожитого дня. Миру вашому дому та наснаги у професійних та життєвих злетах. 

***

З Днем авіації!

Дякуємо за ваш професіоналізм та наполегливу працю. Завдяки вам авіаційна галузь України вистояла і розвивається попри усі бурі, що спіткали нашу державу. Нехай ваш професійний запал не згасає і нові висоти підкоряються вас в усіх сферах вашого життя.

***

Вітаємо з Днем авіації усіх, хто підкорює повітряні простори нашої держави!

Саме завдяки вашому професіоналізму літаки вважаються найбезпечнішим видом транспорту. Тож нехай небо завжди буде мирним і лагідним до вас, а ваші сім’ї будуть здоровими та щасливими. 

Мирного неба і м’яких посадок!

***

Привітання з Днем авіації у віршах

Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні день
Цивільної авіації.
Нехай завжди дорогою до щастя
Буде злітна смуга,
Хай обходять вас нещастя,
І не здолає туга!

***

В небо синє вас відносить мрія,
Ваша сила – то відвага й честь.
Хай вітер вам пісні свободи віє,
Хай всякі біди відступають геть.

***

Ви – небесні вартові, 
З вами ми спокійні.
Вам уклін всім до землі,
Сини неба вільні!
Хай летить удача стрімко
Хай злітає нова «Мрія»,
Як би не ставало в житі гірко,
Крила вам розправить надія!

***

З Днем авіації вітаю,
Висот бажаю досягти,
Небесних злетів вам бажаю,
Щоб дістатись вашої мети.
Нехай зірки вам світять ясно,
Нехай удача завжди буде з вами
Нехай Господь благословляє рясно, 
А ангели укриють вас крилами!

***

Привітання з Днем авіації у листівках 

