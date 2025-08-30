В Украине празднуют День авиации — поздравления в прозе, стихах, открытках

Украина 30 августа отмечает День авиации.

В Украине 30 августа отмечается День авиации – праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта.

День авиации отмечают ежегодно, в последнюю субботу августа, согласно указу президента Украины. Праздник был введен Леонидом Кравчуком в 1993 году в знак солидарности с авиационными специалистами оборонного и транспортного сектора Украины.

Для украинцев День авиации приобрел особое значение во время полномасштабной агрессии России. Наши военные пилоты мужественно защищают воздушное пространство страны и уничтожают врага.

Привітання з Днем авіації України у прозі

Вітаю з Днем авіації!

Нехай ваші польоти будуть легкими, як пір'їнка на вітрі та стрімкими, як політ орла. Бажаю, щоб кожен злет дарував відчуття свободи, а кожна посадка – радість повернення додому. Нехай небо завжди буде привітним до вас!

Сердечні вітання з Днем авіації!

Нехай кожен зліт буде стрімким: як в повітрі, так і в кар'єрі, а кожна посадка – м'якою та безпечною. Бажаю, щоб ваш професійний шлях був усипаний зірками визнання та досягнень.І найголовніше – нехай ваш життєвий бортовий журнал заповнюється лише позитивними подіями!

Високого польоту вам у небі та в житті!

Вітаю з Днем авіації!

У цей день хочеться побажати ясного, безхмарного, а головне – мирного неба. Нехай ваші серця завжди будуть відкритими до нових горизонтів, а душі – сповненими радості від кожного прожитого дня. Миру вашому дому та наснаги у професійних та життєвих злетах.

З Днем авіації!

Дякуємо за ваш професіоналізм та наполегливу працю. Завдяки вам авіаційна галузь України вистояла і розвивається попри усі бурі, що спіткали нашу державу. Нехай ваш професійний запал не згасає і нові висоти підкоряються вас в усіх сферах вашого життя.

Вітаємо з Днем авіації усіх, хто підкорює повітряні простори нашої держави!

Саме завдяки вашому професіоналізму літаки вважаються найбезпечнішим видом транспорту. Тож нехай небо завжди буде мирним і лагідним до вас, а ваші сім’ї будуть здоровими та щасливими.

Мирного неба і м’яких посадок!

Привітання з Днем авіації у віршах

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні день

Цивільної авіації.

Нехай завжди дорогою до щастя

Буде злітна смуга,

Хай обходять вас нещастя,

І не здолає туга!

В небо синє вас відносить мрія,

Ваша сила – то відвага й честь.

Хай вітер вам пісні свободи віє,

Хай всякі біди відступають геть.

Ви – небесні вартові,

З вами ми спокійні.

Вам уклін всім до землі,

Сини неба вільні!

Хай летить удача стрімко

Хай злітає нова «Мрія»,

Як би не ставало в житі гірко,

Крила вам розправить надія!

З Днем авіації вітаю,

Висот бажаю досягти,

Небесних злетів вам бажаю,

Щоб дістатись вашої мети.

Нехай зірки вам світять ясно,

Нехай удача завжди буде з вами

Нехай Господь благословляє рясно,

А ангели укриють вас крилами!

Привітання з Днем авіації у листівках

