На Хмельниччини молодики жорстоко побили жінку

29-річну жінку побили ногами в присутності великої кількості людей.

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, розпочали кримінальне провадження за фактом побиття жінки.

Як стало відомо, що прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, моніторячи медіа, виявили публікацію про бійку, що сталася ввечері 28 серпня у місті Кам’янець-Подільський.

"На відео декілька молодих людей, які порушують громадський порядок, умисно били ногами та руками 29-річну жінку в присутності великої кількості громадян", — йдеться у повідомленні.

За вказаними фактами зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 296 КК України.

