Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччини молодики жорстоко побили жінку

23:01, 30 серпня 2025
29-річну жінку побили ногами в присутності великої кількості людей.
На Хмельниччини молодики жорстоко побили жінку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, розпочали кримінальне провадження за фактом побиття жінки.

Як стало відомо, що прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, моніторячи медіа, виявили публікацію про бійку, що сталася ввечері 28 серпня у місті Кам’янець-Подільський.

"На відео декілька молодих людей, які порушують громадський порядок, умисно били ногами та руками 29-річну жінку в присутності великої кількості громадян", — йдеться у повідомленні.

За вказаними фактами зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 296 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

«Право на відстрочку громадянам, які підлягають бронюванню, є непорушним»: суд скасував призов ТЦК пастора церкви баптистів і наказ про зарахування до військової частини

Сьомий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення, яким були скасовані призов і зарахування до списків військової частини священнослужителя церкви Євангельських християн-баптистів.

Відсутність паспорту під час складання протоколу затримання не виключає встановлення особи на підставі відомостей, наданих самим затриманим — Верховний Суд

Адвокат стверджував про недостовірність інформації у протоколі затримання, оскільки в підзахисного при собі не було паспорта, а у протоколі слідчий вказав, що особу затриманого встановлено.

Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду