В Хмельницкой области молодые люди жестоко избили женщину

29-летнюю женщину избили ногами в присутствии большого скопления людей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине начали уголовное производство по факту избиения женщины.

Как стало известно, что прокуроры Каменец-Подольской окружной прокуратуры, мониторя медиа, обнаружили публикацию о потасовке, которая произошла вечером 28 августа в городе Каменец-Подольский.

"На видео несколько молодых людей, нарушающих общественный порядок, умышленно избивали ногами и руками 29-летнюю женщину в присутствии большого количества граждан", — говорится в сообщении.

По указанным фактам зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.