В Хмельницкой области молодые люди жестоко избили женщину

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине начали уголовное производство по факту избиения женщины.
Как стало известно, что прокуроры Каменец-Подольской окружной прокуратуры, мониторя медиа, обнаружили публикацию о потасовке, которая произошла вечером 28 августа в городе Каменец-Подольский.
"На видео несколько молодых людей, нарушающих общественный порядок, умышленно избивали ногами и руками 29-летнюю женщину в присутствии большого количества граждан", — говорится в сообщении.
По указанным фактам зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 296 УК Украины.
