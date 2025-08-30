Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области молодые люди жестоко избили женщину

23:01, 30 августа 2025
29-летнюю женщину избили ногами в присутствии большого скопления людей.
В Хмельницкой области молодые люди жестоко избили женщину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине начали уголовное производство по факту избиения женщины.

Как стало известно, что прокуроры Каменец-Подольской окружной прокуратуры, мониторя медиа, обнаружили публикацию о потасовке, которая произошла вечером 28 августа в городе Каменец-Подольский.

"На видео несколько молодых людей, нарушающих общественный порядок, умышленно избивали ногами и руками 29-летнюю женщину в присутствии большого количества граждан", — говорится в сообщении.

По указанным фактам зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

«Право на отсрочку гражданам, которые подлежат бронированию, является незыблемым»: суд отменил призыв ТЦК пастора церкви баптистов и приказ о зачислении в воинскую часть

Седьмой апелляционный админсуд оставил в силе решение, которым были отменены призыв и зачисление в списки воинской части священнослужителя церкви Евангельских христиан-баптистов.

Отсутствие паспорта при составлении протокола задержания не исключает установления личности на основании сведений, предоставленных самим задержанным — Верховный Суд

Адвокат утверждал о недостоверности информации в протоколе задержания, поскольку у подзащитного при себе не было паспорта, а в протоколе следователь указал, что личность задержанного установлена.

Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області