Практика судів
  1. В Україні

Одеський посадовець організував схему хабарів за кіоски — його судитимуть

07:00, 1 вересня 2025
Чоловыка викрили на отриманні 100 тисяч гривень хабара за дозвіл на встановлення кіосків.
Одеський посадовець організував схему хабарів за кіоски — його судитимуть
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед судом постане виконувач обов’язків голови однієї з районних адміністрацій Одеської міської ради, якого затримали «на гарячому» під час отримання хабаря. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, чиновник, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, вимагав у місцевого підприємця 100 тисяч гривень за сприяння у погодженні розміщення чотирьох торгівельних кіосків та укладенні договорів на право користування місцями для торгівлі.

Крім того, він висунув умову щомісячно сплачувати по тисячі гривень за кожен кіоск.

Ділка затримали під час передачі коштів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 мільйони 271 тисяча гривень. Цим правом він скористався.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція хабар Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони пропонує змінити умови для накладення штрафів на керівників держорганів за невиконання судових рішень

У справах проти державних органів штраф пропонується застосовувати до керівника органу влади лише у тому разі, якщо суд зобов’язав його особисто подати звіт про виконання судового рішення.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду