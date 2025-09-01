Одеський посадовець організував схему хабарів за кіоски — його судитимуть

Чоловыка викрили на отриманні 100 тисяч гривень хабара за дозвіл на встановлення кіосків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед судом постане виконувач обов’язків голови однієї з районних адміністрацій Одеської міської ради, якого затримали «на гарячому» під час отримання хабаря. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, чиновник, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, вимагав у місцевого підприємця 100 тисяч гривень за сприяння у погодженні розміщення чотирьох торгівельних кіосків та укладенні договорів на право користування місцями для торгівлі.

Крім того, він висунув умову щомісячно сплачувати по тисячі гривень за кожен кіоск.

Ділка затримали під час передачі коштів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 мільйони 271 тисяча гривень. Цим правом він скористався.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.