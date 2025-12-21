  1. Суспільство

В Україну з Італії потрапило небезпечне листя салату — чи є ризики для людей

15:05, 21 грудня 2025
У зелені знайшли карантинного трипса: вантаж знищили до потрапляння на ринок.
У Львівській області фахівці фітосанітарної служби запобігли потенційно серйозній загрозі для українського агросектору. Під час контролю імпортної продукції виявлено карантинний організм — західний квітковий трипс, який входить до переліку найбільш небезпечних шкідників рослин. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Порушення зафіксували під час митного оформлення партії салатних овочів, що експортувалися з Італії. До складу вантажу входили:

  • рукола
  • шпинат
  • листя мангольда
  • листя буряка

Загальна вага партії становила 2,054 тонни.

Як саме виявили шкідника

Під час стандартного фітосанітарного контролю державний інспектор зафіксував ознаки, що могли свідчити про зараження. Було відібрано зразки продукції та направлено їх до профільної лабораторії.

Лабораторна експертиза підтвердила наявність західного квіткового трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) — карантинного організму, який має обмежене поширення на території України та перебуває під постійним наглядом.

Чому цей шкідник становить небезпеку

Західний квітковий трипс вважається одним із найпроблемніших інвазивних видів у світі. Він:

  • уражає понад 200 видів культурних і декоративних рослин;
  • пошкоджує листя, квіти та плоди;
  • є переносником небезпечних вірусних захворювань;
  • швидко адаптується до умов і важко контролюється хімічними засобами.

Його поширення могло б призвести до втрат урожаю, зростання витрат аграріїв і обмежень на експорт української продукції.

Вантаж було повністю знищено шляхом спалювання відповідно до вимог чинного законодавства.

Фахівці наголошують: випадок не становив загрози для споживачів, адже заражена продукція не потрапила у вільний обіг.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

