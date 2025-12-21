В Украину из Италии поступили опасные листья салата — есть ли риски для людей

В зелени обнаружили карантинного трипса: груз уничтожили до попадания на рынок.

В Львовской области специалисты фитосанитарной службы предотвратили потенциально серьезную угрозу для украинского агросектора. Во время контроля импортной продукции был выявлен карантинный организм — западный цветочный трипс, который входит в перечень наиболее опасных вредителей растений. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Нарушение зафиксировали во время таможенного оформления партии салатных овощей, которые экспортировались из Италии. В состав груза входили:

рукола

шпинат

листья мангольда

листья свеклы

Общий вес партии составил 2,054 тонны.

Как именно выявили вредителя

Во время стандартного фитосанитарного контроля государственный инспектор зафиксировал признаки, которые могли свидетельствовать о заражении. Были отобраны образцы продукции и направлены в профильную лабораторию.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) — карантинного организма, который имеет ограниченное распространение на территории Украины и находится под постоянным надзором.

Почему этот вредитель представляет опасность

Западный цветочный трипс считается одним из наиболее проблемных инвазивных видов в мире. Он:

поражает более 200 видов культурных и декоративных растений;

повреждает листья, цветы и плоды;

является переносчиком опасных вирусных заболеваний;

быстро адаптируется к условиям и трудно контролируется химическими средствами.

Его распространение могло бы привести к потерям урожая, росту расходов аграриев и ограничениям на экспорт украинской продукции.

Груз был полностью уничтожен путем сжигания в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Специалисты подчеркивают: случай не представлял угрозы для потребителей, так как зараженная продукция не попала в свободный оборот.

