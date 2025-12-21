  1. Общество

В Украину из Италии поступили опасные листья салата — есть ли риски для людей

15:05, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В зелени обнаружили карантинного трипса: груз уничтожили до попадания на рынок.
В Украину из Италии поступили опасные листья салата — есть ли риски для людей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Львовской области специалисты фитосанитарной службы предотвратили потенциально серьезную угрозу для украинского агросектора. Во время контроля импортной продукции был выявлен карантинный организм — западный цветочный трипс, который входит в перечень наиболее опасных вредителей растений. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Нарушение зафиксировали во время таможенного оформления партии салатных овощей, которые экспортировались из Италии. В состав груза входили:

  • рукола
  • шпинат
  • листья мангольда
  • листья свеклы

Общий вес партии составил 2,054 тонны.

Как именно выявили вредителя

Во время стандартного фитосанитарного контроля государственный инспектор зафиксировал признаки, которые могли свидетельствовать о заражении. Были отобраны образцы продукции и направлены в профильную лабораторию.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) — карантинного организма, который имеет ограниченное распространение на территории Украины и находится под постоянным надзором.

Почему этот вредитель представляет опасность

Западный цветочный трипс считается одним из наиболее проблемных инвазивных видов в мире. Он:

  • поражает более 200 видов культурных и декоративных растений;
  • повреждает листья, цветы и плоды;
  • является переносчиком опасных вирусных заболеваний;
  • быстро адаптируется к условиям и трудно контролируется химическими средствами.

Его распространение могло бы привести к потерям урожая, росту расходов аграриев и ограничениям на экспорт украинской продукции.

Груз был полностью уничтожен путем сжигания в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Специалисты подчеркивают: случай не представлял угрозы для потребителей, так как зараженная продукция не попала в свободный оборот.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]