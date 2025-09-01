Практика судів
В Україні відкрилися 56 релокованих шкіл, чотири з них – із Донеччини

16:47, 1 вересня 2025
Понад 56 релокованих шкіл та 178 тисяч студентів – так стартував навчальний рік 2025 в Україні.
Фото: Facebook / Оксен Лісовий
В Україні розпочали роботу 56 релокованих шкіл, із яких чотири переміщені з Донецької області, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Ці заклади дозволяють дітям залишатися у своїх шкільних спільнотах навіть після переїзду в нові міста.

«Сьогодні чотири релоковані школи з Донеччини відкривають двері для учнів у нових містах. Загалом по Україні працює 56 таких шкіл, що дає змогу дітям залишатися в їхній шкільній спільноті. Водночас понад 338 тисяч дітей, які через війну не можуть розпочати навчальний рік в Україні, продовжують здобувати освіту дистанційно в українських школах», – зазначив Лісовий.

Міністр також поділився даними про вступну кампанію до закладів вищої освіти. За його словами, понад 178 тисяч молодих людей обрали навчання в українських вишах (без урахування вступників до військових та інших спеціалізованих закладів). «Це важливий сигнал довіри до нашої системи освіти навіть у час війни. Молодь обирає напрями, які є критично важливими для відбудови та розвитку країни: медицину, інженерію, будівництво. Понад 50% студентів отримуватимуть фінансову підтримку від держави», – підкреслив Лісовий.

Крім того, він повідомив, що до закладів професійної (професійно-технічної) освіти подано вже понад 66 тисяч заяв, а до закладів фахової передвищої освіти – понад 248 тисяч. «Вступна кампанія триватиме до жовтня. Популярність профтехів і фахових коледжів зростає, адже вони пропонують молоді можливість швидко опанувати професії, необхідні для економіки та відбудови країни», – додав міністр.

