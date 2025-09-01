На Сумщині пенсіонери на мотоциклі підірвалися на російській міні

Інцидент стався поблизу кордону, постраждалих госпіталізовано.

Подружжя пенсіонерів, яке пересувалося на мотоциклі з коляскою, підірвалося на міні, залишеній російськими окупантами. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Трагедія сталася неподалік одного з сіл Середино-Будської громади Сумської області, що межує з російським кордоном. За припущенням Григорова, міну на цій ділянці дороги могли дистанційно встановити російські сили за допомогою безпілотника.

Постраждалих – 75-річного чоловіка та 76-річну жінку – було негайно госпіталізовано. За попередньою інформацією, їхній стан оцінюється як неважкий. Медики проводять обстеження та надають потерпілим необхідну медичну допомогу.

