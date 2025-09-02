Практика судів
Понад 86 тисяч батьків першокласників отримали 430 млн грн через Дію

17:30, 2 вересня 2025
Загалом на Пакунок школяра подали заяв понад 127 тисяч родин.
Фото: freepik.com
В Україні понад 127 тисяч батьків першокласників подали заяви про отримання Пакунка школяра. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, виплату в розмірі 5 000 грн отримали 86 044 родини. Загалом було перераховано понад 430 млн грн.

Також Федоров нагадав, як отримати виплату.

Якщо дитину вже зараховано до 1 класу, батьки отримають push-сповіщення в застосунку Дія. Далі все просто:

1. Оновіть застосунок Дія.

2. Сервіси - Допомога від держави - Пакунок школяра.

3. Оберіть дитину-першокласника.

4. Перейдіть до оформлення заяви про допомогу.

5. Оберіть Дія.Картку для зарахування грошей, якщо її ще немає — відкрийте в одному з банків-партнерів.

6. Перевірте дані в заяві та затвердьте її Дія.Підписом

За отримані кошти ви можете придбати канцелярію, одяг та взуття для своєї дитини.

Подати заяву через Дію можна до 15 листопада.

