Понад 86 тисяч батьків першокласників отримали 430 млн грн через Дію

В Україні понад 127 тисяч батьків першокласників подали заяви про отримання Пакунка школяра. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, виплату в розмірі 5 000 грн отримали 86 044 родини. Загалом було перераховано понад 430 млн грн.
Також Федоров нагадав, як отримати виплату.
Якщо дитину вже зараховано до 1 класу, батьки отримають push-сповіщення в застосунку Дія. Далі все просто:
1. Оновіть застосунок Дія.
2. Сервіси - Допомога від держави - Пакунок школяра.
3. Оберіть дитину-першокласника.
4. Перейдіть до оформлення заяви про допомогу.
5. Оберіть Дія.Картку для зарахування грошей, якщо її ще немає — відкрийте в одному з банків-партнерів.
6. Перевірте дані в заяві та затвердьте її Дія.Підписом
За отримані кошти ви можете придбати канцелярію, одяг та взуття для своєї дитини.
Подати заяву через Дію можна до 15 листопада.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.