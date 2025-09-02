Более 86 тысяч родителей первоклассников получили 430 млн грн через Дію

Всего на «Пакет школьника» подали заявления более 127 тысяч семей.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине более 127 тысяч родителей первоклассников подали заявления на получение «Пакета школьника». Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, выплату в размере 5 000 грн получили 86 044 семьи. В целом было перечислено более 430 млн грн.

Также Федоров напомнил, как получить выплату.

Если ребенок уже зачислен в 1 класс, родители получат push-уведомление в приложении «Дія». Далее все просто:

1. Обновите приложение «Дія».

2. Сервисы – Помощь от государства – «Пакет школьника».

3. Выберите ребенка-первоклассника.

4. Перейдите к оформлению заявления на помощь.

5. Выберите «Дія.Карту» для зачисления денег, если ее еще нет — откройте в одном из банков-партнеров.

6. Проверьте данные в заявлении и подтвердите его «Дія.Підпис».

За полученные средства можно приобрести канцелярию, одежду и обувь для своего ребенка.

Подавать заявление через «Дію» можно до 15 ноября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.