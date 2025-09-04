ДБР завершило розслідування щодо катувань та злочинної мережі у Київському СІЗО – фото

Бюро заявило про завершення досудового розслідування щодо «злочинної» вертикалі у найбільшому слідчому ізоляторі України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудових розслідувань у справах щодо катувань та системних порушень у Київському слідчому ізоляторі. Обвинувальні акти у шести провадженнях уже передані до суду.

Як вказують у ДБР, фігурантами справ є 14 осіб: п’ятеро ув’язнених, семеро співробітників ізолятора та двоє медиків Центрального органу охорони здоров’я ДКВС у Києві та області.

За даними слідства, у СІЗО діяла «злочинна вертикаль», яку очолював так званий «смотрящий». Він залучив до схеми частину персоналу та медичних працівників, які фактично діяли під контролем криміналітету.

У листопаді 2024 року ДБР спільно з Мін’юстом ініціювали кадрові зміни, що суттєво послабило вплив цієї мережі. Проте у грудні того ж року «смотрящий» та його наближені жорстоко побили ув’язненого, який згодом помер. Працівники СІЗО намагалися приховати злочин: підробили документи та ізолювали потерпілого без надання допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де він помер 28 грудня.

Справи трьох співробітників СІЗО та двох медиків передані до суду за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень, недбалості, залишенні в небезпеці, ненаданні допомоги, підробці документів та співучасті у злочині. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Раніше обвинувальні акти були передані щодо чотирьох працівників СІЗО та п’яти ув’язнених, включно з «смотрящим». Їх обвинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.