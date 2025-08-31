У Дніпрі викрили та припинили роботу 11 шахрайських кол-центрів, фото

11 кол-центрів працювали під виглядом брокерських компаній і банківських служб.

Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур припинили діяльність 11 кол-центрів, які діяли у Дніпрі під виглядом брокерських компаній та банківських служб безпеки, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Частина з них працювала за схемою «інвестиційної підтримки», пропонуючи громадянам вкладати гроші у криптовалюту та обіцяючи прибутки від біржових торгів. Інші представлялися співробітниками банків і переконували встановити «захисний» мобільний додаток, через який шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та знімали кошти з рахунків.

Під час обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, підроблені печатки та готівку. Загалом у кол-центрах працювали близько 300 операторів. Наразі готується клопотання про арешт вилученого майна.

Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 КК України. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та ідентифікують потерпілих.

