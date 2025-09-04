У Дніпрі затримали чоловіка, який за $12 тисяч переправляв ухилянтів через кордон

Правоохоронці викрили схему, за якою зловмисник обіцяв військовозобов’язаним нелегально переправити їх через кордон, щоб уникнути мобілізації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі викрили чоловіка, який організував перетин кордону військовозобов’язаними поза пунктом пропуску за 12 тисяч доларів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік обіцяв допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації та виїхати за межі України. Зокрема, один із варіантів, запропонованих «клієнту», передбачав перетин державного кордону поза пунктом пропуску.

Вартість «послуги» становила 12 тисяч доларів. У суму входив безперешкодний доїзд до держкордону та безпосереднє переправлення за межі країни.

Під час отримання обумовленої суми його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.