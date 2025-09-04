В Днепре задержан мужчина, который за $12 тысяч переправлял уклонистов через границу

Правоохранители разоблачили схему, по которой злоумышленник обещал военнообязанным нелегально переправить их через границу во избежание мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре разоблачили мужчину, который организовал пересечение границы военнообязанными вне пункта пропуска за 12 тысяч долларов. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина обещал помочь военнообязанному избежать мобилизации и выехать за пределы Украины. В частности, один из вариантов, предложенных «клиенту», предусматривал пересечение государственной границы вне пункта пропуска.

Стоимость «услуги» составляла 12 тысяч долларов. В сумму входил беспрепятственный проезд к госгранице и непосредственная переправка за пределы страны.

Во время получения оговоренной суммы его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.