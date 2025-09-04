Практика судів
Фон дер Ляєн заявила, що під час Коаліції охочих обговорять план перетворення України на «сталевого дикобраза»

13:34, 4 вересня 2025
Перетворення України на «сталевого дикобраза» є одним з завдань засідання Коаліції охочих — Урсула фон дер Ляєн.
Фото: Reuters
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала основні завдання засідання Коаліції охочих, серед яких — перетворення України на «сталевого дикобраза».

«У Парижі на важливій зустрічі Коаліції охочих щодо гарантій безпеки. Ми працюємо над трьома основними завданнями. Перетворення України на сталевого дикобраза. Створення багатонаціональних сил для України за підтримки США. Зміцнення оборонної позиції Європи. Давайте рухатися вперед», - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Х.

Як відомо, 4 вересня у Єлисейському палаці в Парижі стартувала зустріч «Коаліції охочих». У ній особисто та онлайн беруть участь представники низки країн. 

Очікується, що близько 15:00 лідери планують зателефонувати до президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч у Парижі зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом. 

