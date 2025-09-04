Фон дер Ляйен заявила, что на встрече Коалиции желающих обсудят план превращения Украины в «стального дикобраза»

Превращение Украины в «стального дикобраза» является одной из задач заседания Коалиции желающих — Урсула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей Коалиции желающих назвала основные задачи заседания, среди которых — превращение Украины в «стального дикобраза».

«В Париже на важной встрече Коалиции желающих по вопросам гарантий безопасности. Мы работаем над тремя основными задачами. Превращение Украины в стального дикобраза. Создание многонациональных сил для Украины при поддержке США. Укрепление оборонной позиции Европы. Давайте двигаться вперед», — написала она на своей странице в соцсети X.

Как известно, 4 сентября в Елисейском дворце в Париже стартовала встреча «Коалиции желающих». Участие в ней лично и онлайн принимают представители ряда стран.

Ожидается, что около 15:00 лидеры планируют созвониться с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, по данным СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу в Париже со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

