У Франції розпочалась зустріч Коаліції охочих, відео

У зустрічі Коаліції охочих особисто та онлайн візьмуть представники 38 країн.

У Єлисейському палаці в Парижі стартувала зустріч «Коаліції охочих». Участь у ній особисто та онлайн візьмуть представники 38 країн. Про це повідомляє «Суспільне».

У Єлисейському палаці зазначили, що фізично на зустрічі присутніми будуть 10 лідерів, ще 28 — онлайн. Головуватимуть на цьому засіданні президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Очікується, що близько 15:00 лідери планують зателефонувати до президента США Дональда Трампа.

