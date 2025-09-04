Бронювання на 45 днів — це не «індульгенція» від служби: Єгор Чернєв пояснив, які зміни очікують працівників критичних підприємств

45-денне бронювання хочуть запровадити як випробувальний термін, щоб працівники могли врегулювати проблеми з обліковими документами та підтвердити свою роботу в «оборонці».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект 13335, за яким працівників, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у «розшуку» ТЦК дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства та, відповідно, оформлювати їм бронювання. Тобто, бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію. Однак термін такого бронювання становитиме 45 діб.

Народний депутат Єгор Чернєв пояснив головні зміни для працівників критичних підприємств щодо бронювання на 45 днів.

Він зазначив, що що основою безпеки та політичного суверенітету України залишаються Збройні сили й оборонно-промисловий комплекс. Вітчизняна оборонка вже довела свою здатність виробляти широкий спектр озброєння — від дронів до артилерійських систем, однак головною проблемою є нестача кадрів.

За словами Чернєва, Верховна Рада запропонувала механізм залучення до роботи навіть тих фахівців, які мають проблеми з обліковими документами. Однак він підкреслив, що це не «індульгенція» від служби в армії, а тимчасове вирішення питання.

45 днів фактично виступатимуть випробувальним терміном. Якщо працівник не підходить підприємству або не виконує свої обов’язки, він не зможе уникнути мобілізації. Водночас цей період також дозволить фахівцям владнати питання з документами.

«Це не буде історія про те, щоб просто забронюватися і не піти до армії. Мова йде лише про тих, хто дійсно є спеціалістом і реально працює на оборонку», — наголосив депутат.

Рішення вже отримало підтримку у сесійній залі в першому читанні. За словами Єгора Чернєва, до другого читання законопроект доопрацюють, і він має бути ухвалений парламентом остаточно.

Додамо: у Верховній Раді пояснили, що запровадження «броні» має захистити фахівців від ситуацій, коли інженерів, які йдуть працювати над виробництвом дронів, представники ТЦК забирають прямо біля воріт підприємств до того, як вони встигли оформити бронювання.

Депутати зазначають, що закон дозволить чоловікам своєчасно оновити дані, зареєструватися у «Резерв+» чи «Армія+», пройти військово-лікарську комісію та продовжувати працювати у виробничих цехах без ризику опинитися на полігоні. Водночас парламентарі наголошують на необхідності паралельно посилювати мобілізацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.