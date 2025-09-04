Практика судів
  1. В Україні

Бронювання на 45 днів — це не «індульгенція» від служби: Єгор Чернєв пояснив, які зміни очікують працівників критичних підприємств

14:10, 4 вересня 2025
45-денне бронювання хочуть запровадити як випробувальний термін, щоб працівники могли врегулювати проблеми з обліковими документами та підтвердити свою роботу в «оборонці».
Бронювання на 45 днів — це не «індульгенція» від служби: Єгор Чернєв пояснив, які зміни очікують працівників критичних підприємств
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект 13335, за яким працівників, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у «розшуку» ТЦК дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства та, відповідно, оформлювати їм бронювання. Тобто, бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію. Однак термін такого бронювання становитиме 45 діб. 

Народний депутат Єгор Чернєв пояснив головні зміни для працівників критичних підприємств щодо бронювання на 45 днів.

Він зазначив, що що основою безпеки та політичного суверенітету України залишаються Збройні сили й оборонно-промисловий комплекс. Вітчизняна оборонка вже довела свою здатність виробляти широкий спектр озброєння — від дронів до артилерійських систем, однак головною проблемою є нестача кадрів.

За словами Чернєва, Верховна Рада запропонувала механізм залучення до роботи навіть тих фахівців, які мають проблеми з обліковими документами. Однак він підкреслив, що це не «індульгенція» від служби в армії, а тимчасове вирішення питання.

45 днів фактично виступатимуть випробувальним терміном. Якщо працівник не підходить підприємству або не виконує свої обов’язки, він не зможе уникнути мобілізації. Водночас цей період також дозволить фахівцям владнати питання з документами.

«Це не буде історія про те, щоб просто забронюватися і не піти до армії. Мова йде лише про тих, хто дійсно є спеціалістом і реально працює на оборонку», — наголосив депутат.

Рішення вже отримало підтримку у сесійній залі в першому читанні. За словами Єгора Чернєва, до другого читання законопроект доопрацюють, і він має бути ухвалений парламентом остаточно.

Додамо: у Верховній Раді пояснили, що запровадження «броні» має захистити фахівців від ситуацій, коли інженерів, які йдуть працювати над виробництвом дронів, представники ТЦК забирають прямо біля воріт підприємств до того, як вони встигли оформити бронювання.

Депутати зазначають, що закон дозволить чоловікам своєчасно оновити дані, зареєструватися у «Резерв+» чи «Армія+», пройти військово-лікарську комісію та продовжувати працювати у виробничих цехах без ризику опинитися на полігоні. Водночас парламентарі наголошують на необхідності паралельно посилювати мобілізацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект мобілізація бронювання військовозобов'язаний військовий облік військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео