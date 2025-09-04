Практика судов
Бронирование на 45 дней — это не «индульгенция» от службы: Егор Чернев объяснил, какие изменения ожидают работников критических предприятий

14:10, 4 сентября 2025
45-дневное бронирование хотят ввести в качестве испытательного срока, чтобы работники могли урегулировать проблемы с учетными документами и подтвердить свою работу в «оборонке».
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13335, согласно которому работников, не имеющих военно-учетного документа, не состоящих на воинском учете, не уточнивших персональные данные или даже находящихся в «розыске» ТЦК, разрешат брать на работу на критически важные предприятия и, соответственно, оформлять им бронирование. То есть бронь смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации. Однако срок такого бронирования составит 45 дней.

Народный депутат Егор Чернев объяснил основные изменения для работников критических предприятий относительно бронирования на 45 дней.

Он отметил, что основой безопасности и политического суверенитета Украины остаются Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс. Отечественная оборонка уже доказала свою способность производить широкий спектр вооружения — от дронов до артиллерийских систем, однако главной проблемой является нехватка кадров.

По словам Чернева, Верховная Рада предложила механизм привлечения к работе даже тех специалистов, которые имеют проблемы с учетными документами. Однако он подчеркнул, что это не «индульгенция» от службы в армии, а временное решение вопроса.

45 дней фактически будут выступать испытательным сроком. Если работник не подходит предприятию или не выполняет свои обязанности, он не сможет избежать мобилизации. В то же время этот период также позволит специалистам урегулировать вопросы с документами.

«Это не будет история о том, чтобы просто забронироваться и не пойти в армию. Речь идет только о тех, кто действительно является специалистом и реально работает на оборонку», — подчеркнул депутат.

Решение уже получило поддержку в сессионном зале в первом чтении. По словам Егора Чернева, ко второму чтению законопроект доработают, и он должен быть окончательно принят парламентом.

Добавим: в Верховной Раде пояснили, что введение «брони» должно защитить специалистов от ситуаций, когда инженеров, которые идут работать над производством дронов, представители ТЦК забирают прямо у ворот предприятий до того, как они успели оформить бронирование.

Депутаты отмечают, что закон позволит мужчинам своевременно обновить данные, зарегистрироваться в «Резерв+» или «Армия+», пройти военно-врачебную комиссию и продолжать работать в производственных цехах без риска оказаться на полигоне. В то же время парламентарии подчеркивают необходимость параллельно усиливать мобилизацию.

