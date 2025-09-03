Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять бронювати на критично важливих підприємствах — Рада схвалила законопроект

Військовозобов’язаних, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Працівників, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у «розшуку» ТЦК дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства та, відповідно, оформлювати їм бронювання. Тобто, бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію. Втім, лише тимчасово.

Відповідний законопроект 13335 Верховна Рада прийняла 3 вересня в першому читанні. Ініціаторами законопроекту виступили голова Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич, члени цього комітету Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міноборони не підтримало цей законопроект.

«Надання переваг працівникам підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, перед військовозобов’язаними, які підлягають бронюванню на підставі ч. 1 статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», є неприпустимим», йдеться у висновку Міністерства оборони.

Так, статтю 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується доповнити новою частиною, відповідно до якої бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які в установленому Кабміном порядку визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких:

відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,

він не перебуває на військовому обліку,

не уточнив персональні дані зазначені у пункті 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 3633-IX ,

перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу – тобто, йдеться про «розшук» ТЦК, а не про «кримінальний розшук»).

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Відповідно у Законі «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» пропонується встановити, що з метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, підприємства, установи і організації, які визначено критично важливими для функціонування економіки, у сфері ОПК, мають право укладати трудовий договір з працівником, у якого відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ чи/та він не стоїть на обліку у районних (міських) ТЦК, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів, на час проходження строку випробування при прийнятті на роботу, що не є порушенням посадовими особами підприємств, установ та організацій законодавства про мобілізацію.

Крім того, у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо військовозобов'язаний працівник протягом строку випробування при прийомі на роботу на підприємства, установи і організації, які визначено критично важливими, не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства.

Як зазначають автори законопроекту, під час здійснення заходів з бронювання військовозобов’язаних працівників підприємства, установи та організації, визначені Мінстратегпромом критично важливими, стикаються з фактами отримання військовозобов’язаними працівниками повісток на етапі звірки військово-облікових даних та у період між днем прийняття Мінстратегпромом рішення про визначення підприємства, установи або організації критично важливими для ОПК та прийняттям відповідного рішення про бронювання військовозобов’язаних працівників.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

