Мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, разрешат бронировать на критически важных предприятиях — Рада одобрила законопроект

Военнообязанных, нарушивших законодательство о мобилизации, в том числе находящихся в «розыске» ТЦК, разрешат временно брать на работу и оформлять бронирование — Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Сотрудникам, которые не имеют военно-учетного документа, не стоят на воинском учете, не уточнили персональные данные или вообще находятся в «розыске» ТЦК, разрешат брать на работу на критически важные предприятия и, соответственно, оформлять им бронирование. То есть, бронирование смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации. Впрочем, только временно.

Соответствующий законопроект 13335 Верховная Рада приняла 3 сентября в первом чтении. Инициаторами законопроекта выступили глава Комитета ВР по нацбезопасности Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны не поддержало этот законопроект. «Предоставление преимуществ работникам предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, перед военнообязанными, подлежащими бронированию на основании ч. 1 статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», является недопустимым», — говорится в заключении Министерства обороны.

Так, статью 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предлагается дополнить новой частью, согласно которой бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые в установленном Кабмином порядке определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, у которых:

отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,

он не состоит на воинском учете,

не уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона 3633-IX,

находится в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса – то есть, речь идет о «розыске» ТЦК, а не о «криминальном розыске»).

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Соответственно, в Законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предлагается установить, что с целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, предприятия, учреждения и организации, которые определены критически важными для функционирования экономики, в сфере ОПК, имеют право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не состоит на учете в районных (городских) ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов, на время прохождения срока испытания при приеме на работу, что не является нарушением должностными лицами предприятий, учреждений и организаций законодательства о мобилизации.

Кроме того, в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если военнообязанный работник в течение срока испытания при приеме на работу на предприятия, учреждения и организации, которые определены критически важными, не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Как отмечают авторы законопроекта, при осуществлении мероприятий по бронированию военнообязанных работников предприятия, учреждения и организации, определенные Минстратегпромом критически важными, сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия, учреждения или организации критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании военнообязанных работников.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», мужчинам, которые своевременно уточнили данные, пришли сообщения о штрафах от ТЦК в Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

