У Раді пояснили введення «броні» для розшукуваних ТЦК чоловіків: «Інженерів, які прийшли робити дрони, забирають біля воріт підприємств ТЦК, поки вони не встигли забронюватися»

Депутати вказали, що цей закон потрібен для того, щоб чоловіки «могли нормально оновити дані, зареєструватися в «резервах», «арміях», пройти ВЛК, без ризику опинитися на «Десні» замість того, щоб опинитися в цехах», однак, на думку депутатів, потрібно одночасно говорити і про підвищення мобілізації.

Фото: rada.gov.ua

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроект 13335, за яким працівників, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у «розшуку» ТЦК дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства та, відповідно, оформлювати їм бронювання. Тобто, бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію. Однак лише тимчасово.

В той же час один зі співініціаторів цього законопроекту, народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко вказав, що треба говорити не лише про бронювання, але й про посилення мобілізації для інших категорій осіб.

Законопроект підтримала значна кількість депутатів з різних фракцій – 283. Під час обговорення вони пояснили, чим обумовлені такі зміни.

Так, співініціатор законопроекту, народний депутат від «Слуги народу» Галина Янченко зазначила, що на цей законопроект «вже понад пів року чекають всі виробники, це більше ніж півтори тисячі компаній, це більше ніж 300 тисяч людей, які допомагають фронту виробництвом української зброї».

«Проблема очевидна: на військових підприємствах бракує кадрів. Кадровий голод – це проблема для всіх сфер, але нестача працівників в оборонних підприємствах, особливо, коли йдеться про вузькопрофільних і вузькоспеціалізованих працівників, це може бути дійсно катастрофою, адже це менше якісної зброї на фронті. Закривати очі на гострий кадровий голод в ОПК саме тоді, коли країна потребує більше зброї, – це рівнозначно диверсії.

Особливо, коли інженерів, які прийшли робити дрони чи боєприпаси, забирають біля воріт їхніх підприємств ТЦК, поки вони не встигли забронюватися. А без оновлення даних і проходження ВЛК забронюватись неможливо. Тому маємо замкнене коло.

Що ж пропонує цей законопроект? Ми пропонуємо тимчасове 45-денне бронювання для нових працівників ОПК. Це для того, щоб вони могли нормально оновити дані, зареєструватися в «резервах», «арміях» тощо, пройти ВЛК, без ризику опинитися на «Десні» замість того, щоб опинитися, власне, в цехах, в яких виробляється на сьогоднішній день українська зброя» – зазначила Галина Янченко.

Цей законопроект, за її словами, був розроблений разом з Міністерством стратегічних галузей і промисловості, з оборонними асоціаціями та виробниками.

Зі свого боку, народний депутат з фракції «Голос» Роман Костенко вказав, що «отакі законопроекти ми мали приймати в першу чергу ще на початку повномасштабного вторгнення».

«Те, що ми зраз це робимо, це результат відсутності взаємодії між Міноборони і тодішнім Міністерством стратегічних галузей, коли Міноборони говорить, та навіть не говорить щось про мобілізацію, але не знає, чим солдату потрібно стріляти, чи нам потрібні інженери, і що люди, які зараз ховаються, можна було б просто на рівні міністерств це вирішити.

Ми його підтримуємо, але ще ми маємо не тільки про бронювання тут у залі говорити, а й за підвищення мобілізації. Бо ми скоро прийдемо до того, що забронюємо просто всіх», додав Роман Костенко.

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Степан Кубів зазначив, що «цей законопроект відкриває можливості для залучення працівників із проблемним військовим обліком в критично важливі об'єкти, без яких процес виробництва може бути порушений».

Разом з тим, за його словами, «є деякі позиції, які створюють корупційно-правові лазійки, і необхідно між першим і другим читанням допрацювати в конкретних застереженнях, які ми отримали від колег».

Народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв зауважив, що «дійсно, ми зараз маємо критичну проблему щодо людського капіталу і залучення людей в оборонно-промисловий комплекс».

«Саме на вирішення цієї проблеми направлений цей законопроект. Він дає право на 45 днів забронювати людей, в яких є проблеми з обліковими документами, щоб їх не забирало ТЦК і щоб ми не залишалися на стратегічних оборонних підприємствах без тих людей, без тих кадрів, без яких не можна створювати озброєння» – підкреслив він.

Зі свого боку, народний депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко, зазначив, що «цей законопроект для тих, хто в розшуку. Цей законопроект для тих, які не оновили свої облікові дані. Цей законопроект для тих, хто не пройшов ВЛК. Ці люди не працюють на економіку, вони не працюють на жодному підприємстві, вони не допомагають Збройним Силам, вони не на фронті. Вони ніде».

«Тому я вітаю ініціативу, яка допоможе включити цих людей, а в багатьох з них є нішові спеціальності для багатьох підприємств, і не тільки підприємств ВПК. Вони потрібні на підприємствах. Повернути їх в економіку задля того, щоб вони сплачували податки, задля того, щоб вони оновили свої облікові дані, задля того, щоб вони пройшли ВЛК.

Це допоможе і Збройним Силам, і ТЦК в «Оберезі» побачити цих людей. З іншої сторони, як мої колеги сказали, це допоможе оборонно-промисловому комплексу, сотні підприємств, які потребують робочих рук, сотні підприємств в аграрці, які потребують фахових людей» – підкреслив Івченко.

На думку народного депутата Лариси Білозір з «Довіри», завдання цього законопроекту – «дати шанс чоловікам, які сьогодні не стоять на обліку, які мають помилки в документах, а, отже, знаходяться в розшуку».

«Ми даємо їм шанс за 45 днів виправити ситуацію, стати на облік і, якщо є можливість, працевлаштуватись. Багато тих чоловіків, що сьогодні в розшуку як порушники закону про мобілізацію або не встигли забронюватися, або документи невірно було подано. Дуже часто такі є випадки. Відповідно цих людей не видно. Часто вони ховаються, а економіка не отримує мільярди коштів.

Бізнес, громади, обласні, районні адміністрації просять підтримати цей законопроект, дати 45 днів для них, щоб частина цих людей, чоловіків, могли оформити документи, забронюватися. Це мінімум зарплата 20 тисяч гривень. Бо так чоловіки сьогодні сидять по хатах або дають хабарі, оці, що знаходяться в розшуку. Це новий поштовх економіці, як казали мої колеги.

Уявіть масштаб додаткових надходжень, який ми будемо отримувати, якщо частина чоловіків повернеться до легальної роботи і підтримає економіку. Це поштовх для економіки в період війни. Йдеться про сотні тисяч українців по Україні, це величезний людський ресурс, який сьогодні, на жаль, у тіні. Вони не можуть офіційно працевлаштуватися, бізнес недоотримує кадри, а економіка в Україні – мільярди гривень», зазначила вона.

Наразі законопроект прийняли в першому читанні, а до другого читання його чекають поправки.

Автор: Наталя Мамченко

