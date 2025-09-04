В Раде объяснили введение «брони» для разыскиваемых ТЦК мужчин: «Инженеров, которые пришли делать дроны, забирают у ворот предприятий ТЦК, пока они не успели забронироваться»

Депутаты указали, что этот закон нужен для того, чтобы мужчины «могли нормально обновить данные, зарегистрироваться в «резервах», «армиях», пройти ВЛК, без риска оказаться на «Десне» вместо того, чтобы оказаться в цехах», однако, по мнению депутатов, нужно одновременно говорить и о повышении мобилизации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект 13335, по которому работникам, которые не имеют военно-учетного документа, не состоят на воинском учете или не уточнили персональные данные, или вообще находятся в «розыске» ТЦК, разрешат брать на работу на критически важные предприятия и, соответственно, оформлять им бронирование. То есть, бронирование смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации. Однако только временно.

В то же время один из соинициаторов этого законопроекта, народный депутат от фракции «Голос» Роман Костенко указал, что надо говорить не только о бронировании, но и об усилении мобилизации для других категорий лиц.

Законопроект поддержало значительное количество депутатов из разных фракций — 283. Во время обсуждения они объяснили, чем обусловлены такие изменения.

Так, соинициатор законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко отметила, что этот законопроект «уже более полугода ждут все производители, это более полутора тысяч компаний, это более 300 тысяч человек, которые помогают фронту производством украинского оружия».

«Проблема очевидна: на военных предприятиях не хватает кадров. Кадровый голод — это проблема для всех сфер, но нехватка работников в оборонных предприятиях, особенно, когда речь идет об узкопрофильных и узкоспециализированных работниках, это может быть действительно катастрофой, ведь это меньше качественного оружия на фронте. Закрывать глаза на острый кадровый голод в ОПК именно тогда, когда страна нуждается в большем количестве оружия, — это равносильно диверсии.

Особенно, когда инженеров, которые пришли делать дроны или боеприпасы, забирают у ворот их предприятий ТЦК, пока они не успели забронироваться. А без обновления данных и прохождения ВЛК забронироваться невозможно. Поэтому имеем замкнутый круг.

Что же предлагает этот законопроект? Мы предлагаем временное 45-дневное бронирование для новых работников ОПК. Это для того, чтобы они могли нормально обновить данные, зарегистрироваться в «резервах», «армиях» и т. д., пройти ВЛК, без риска оказаться на «Десне» вместо того, чтобы оказаться, собственно, в цехах, в которых производится на сегодняшний день украинское оружие», — отметила Галина Янченко.

Этот законопроект, по ее словам, был разработан вместе с Министерством стратегических отраслей и промышленности, с оборонными ассоциациями и производителями.

Со своей стороны, народный депутат из фракции «Голос» Роман Костенко указал, что «такие законопроекты мы должны были принимать в первую очередь еще в начале полномасштабного вторжения».

«То, что мы сейчас это делаем, это результат отсутствия взаимодействия между Минобороны и тогдашним Министерством стратегических отраслей, когда Минобороны говорит, и даже не говорит что-то о мобилизации, но не знает, чем солдату нужно стрелять, нужны ли нам инженеры, и что люди, которые сейчас прячутся, можно было бы просто на уровне министерств это решить.

Мы его поддерживаем, но еще мы должны не только о бронировании здесь в зале говорить, но и за повышение мобилизации. Потому что мы скоро придем к тому, что забронируем просто всех», — добавил Роман Костенко.

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Степан Кубив отметил, что «этот законопроект открывает возможности для привлечения работников с проблемным воинским учетом в критически важные объекты, без которых процесс производства может быть нарушен».

Вместе с тем, по его словам, «есть некоторые позиции, которые создают коррупционно-правовые лазейки, и необходимо между первым и вторым чтением доработать в конкретных оговорках, которые мы получили от коллег».

Народный депутат от «Слуги народа» Егор Чернев заметил, что «действительно, мы сейчас имеем критическую проблему по человеческому капиталу и привлечению людей в оборонно-промышленный комплекс».

«Именно на решение этой проблемы направлен этот законопроект. Он дает право на 45 дней забронировать людей, у которых есть проблемы с учетными документами, чтобы их не забирал ТЦК и чтобы мы не оставались на стратегических оборонных предприятиях без тех людей, без тех кадров, без которых нельзя создавать вооружение», — подчеркнул он.

Со своей стороны, народный депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко отметил, что «этот законопроект для тех, кто в розыске. Этот законопроект для тех, которые не обновили свои учетные данные. Этот законопроект для тех, кто не прошел ВЛК. Эти люди не работают на экономику, они не работают ни на одном предприятии, они не помогают Вооруженным Силам, они не на фронте. Они нигде».

«Поэтому я приветствую инициативу, которая поможет включить этих людей, а у многих из них есть нишевые специальности для многих предприятий, и не только предприятий ВПК. Они нужны на предприятиях. Вернуть их в экономику для того, чтобы они платили налоги, для того, чтобы они обновили свои учетные данные, для того, чтобы они прошли ВЛК.

Это поможет и Вооруженным Силам, и ТЦК в «Обереге» увидеть этих людей. С другой стороны, как мои коллеги сказали, это поможет оборонно-промышленному комплексу, сотням предприятий, которые нуждаются в рабочих руках, сотням предприятий в аграрке, которые нуждаются в профессиональных людях», — подчеркнул Ивченко.

По мнению народного депутата Ларисы Билозир из «Довиры», задача этого законопроекта — «дать шанс мужчинам, которые сегодня не стоят на учете, которые имеют ошибки в документах, а, следовательно, находятся в розыске».

«Мы даем им шанс за 45 дней исправить ситуацию, стать на учет и, если есть возможность, трудоустроиться. Многие из тех мужчин, что сегодня в розыске как нарушители закона о мобилизации, либо не успели забронироваться, либо документы неверно были поданы. Очень часто такие есть случаи. Соответственно этих людей не видно. Часто они прячутся, а экономика не получает миллиарды средств.

Бизнес, общины, областные, районные администрации просят поддержать этот законопроект, дать 45 дней для них, чтобы часть этих людей, мужчин, могли оформить документы, забронироваться. Это минимум зарплата 20 тысяч гривен. Потому что так мужчины сегодня сидят по домам или дают взятки, эти, что находятся в розыске. Это новый толчок экономике, как говорили мои коллеги.

Представьте масштаб дополнительных поступлений, который мы будем получать, если часть мужчин вернется к легальной работе и поддержит экономику. Это толчок для экономики в период войны. Речь идет о сотнях тысяч украинцев по Украине, это огромный человеческий ресурс, который сегодня, к сожалению, в тени. Они не могут официально трудоустроиться, бизнес недополучает кадры, а экономика в Украине — миллиарды гривен», — отметила она.

Сейчас законопроект приняли в первом чтении, а ко второму чтению его ждут поправки.

Автор: Наталя Мамченко

