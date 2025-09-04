Заступниця голови ВРП Оксана Кваша заявила, що законопроект про продовження участі міжнародних експертів у відборі членів ВККС підтримується

За словами заступниці голови Вищої ради правосуддя Оксани Кваши, законопроект про продовження участі «міжнародників» у відборі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів «отримав підтримку».

У Вищій раді правосуддя підтримують законопроект 13382, яким пропонується продовжити участь міжнародних експертів у відборі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Про це повідомила заступниця голови Вищої ради правосуддя Оксана Кваша під час дискусії стосовно судової реформи, яка проводилася Центром протидії корупції за підтримки програми GIZ «Сприяння наближенню України до ЄС у сфері верховенства права».

Одним з основних питань, як повідомили у ВРП, була участь міжнародних експертів у доборі членів ВККС.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року сплинули повноваження першого складу конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС, де вирішальний голос мали міжнародні експерти. Надалі відповідно до чинного закону «міжнародники» участі у відборі членів ВККС не беруть.

Кваша зауважила, що спочатку ВРП відклала рішення про оголошення конкурсу без «міжнародників», отримавши інформацію про реєстрацію у парламенті законопроекту 13382 щодо продовження участі міжнародних експертів у доборі членів ВККС. Однак, оскільки законопроект поки не прийнятий, врешті ухвалила рішення про оголошення конкурсу.

Так, 22 липня ВРП оголосила про початок конкурсу до нового складу конкурсної комісії. Вже подано кандидатури від Президії Національної академії правових наук України, Ради адвокатів України та Ради прокурорів України. Триває перевірка повноважності суб’єктів формування конкурсної комісії, а також здійснюється перевірка запропонованих кандидатур. Очікуються кандидатури від Ради суддів України.

Втім, це не означає, що врешті конкурсну комісію формуватимуть лише українські суб’єкти.

Як цитує ВРП, Оксана Кваша зазначила, що члени Вищої ради правосуддя беруть участь у засіданні Комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС.

«Законопроект щодо продовження участі міжнародних експертів у конкурсних процедурах отримав підтримку. Водночас ВРП зауважує: у разі його ухвалення і повернення міжнародних експертів потрібно чітко прописати процедуру припинення вже оголошеного конкурсу, який наразі триває», зазначає ВРП.

В свою чергу, віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка зауважив, що залучення міжнародних експертів до добору членів ВККС — «корисний механізм запозичення кращих практик». Питання — як довго він потрібен. Дискусія триває, щоб збалансувати «за» і «проти» та вибудувати ефективні процедури. Він також зазначив, що розділ Конституції України про правосуддя оновлено й він відповідає європейським стандартам.

Голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна висловила переконання, що наразі Україна не готова відмовлятися від участі міжнародних експертів у доборі на ключові посади (членів ВККС, керівництва антикорорганів, суддів КСУ, Рахункової палати тощо). Вона наголосила на необхідності відновити таку участь шляхом прийняття її законопроекту 13382.

В свою чергу, Оксана Кваша звернула увагу, що до діяльності Вищої ради правосуддя прикута увага суспільства, і кожне рішення оцінюється доволі критично.

Отже, наразі невідомо, чи буде призупинено формування конкурсної комісії з відбору членів ВККС через те, що у ВРП вважають за доцільне продовжити участь в її роботі міжнародних експертів.

Автор: Наталя Мамченко

