Заместитель председателя ВСП Оксана Кваша заявила, что законопроект о продлении участия международных экспертов в отборе членов ВККС поддерживается

10:58, 4 сентября 2025
По словам заместителя председателя Высшего совета правосудия Оксаны Кваши, законопроект о продлении участия «международников» в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей «получил поддержку».
В Высшем совете правосудия поддерживают законопроект 13382, которым предлагается продлить участие международных экспертов в отборе членов ВККС. Об этом сообщила Оксана Кваша во время дискуссии о судебной реформе, организованной Центром противодействия коррупции при поддержке программы GIZ «Содействие приближению Украины к ЕС в сфере верховенства права».

Одним из основных вопросов, как сообщили в ВСП, было участие международных экспертов в формировании ВККС.

Напомним, 1 июня 2025 года истекли полномочия первого состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов ВККС, где решающий голос принадлежал международным экспертам. В дальнейшем, согласно действующему закону, «международники» участия в отборе членов ВККС не принимают.

Кваша отметила, что сначала ВСП отложил решение об объявлении конкурса без участия международных экспертов, получив информацию о регистрации в парламенте законопроекта 13382. Однако, поскольку законопроект пока не принят, в итоге совет принял решение об объявлении конкурса.

Так, 22 июля ВСП объявил о начале конкурса в новый состав конкурсной комиссии. Уже поданы кандидатуры от Президиума Национальной академии правовых наук Украины, Совета адвокатов Украины и Совета прокуроров Украины. Продолжается проверка полномочий субъектов формирования конкурсной комиссии, а также проверка предложенных кандидатур. Ожидаются кандидатуры от Совета судей Украины.

Впрочем, это не означает, что в итоге конкурсную комиссию будут формировать исключительно украинские субъекты.

Как цитирует ВСП, Оксана Кваша подчеркнула, что члены Высшего совета правосудия принимают участие в заседании Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС.

«Законопроект о продлении участия международных экспертов в конкурсных процедурах получил поддержку. В то же время ВСП отмечает: в случае его принятия и возвращения международных экспертов необходимо четко прописать процедуру прекращения уже объявленного конкурса, который сейчас продолжается», — говорится в сообщении ВСП.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка отметил, что привлечение международных экспертов к отбору членов ВККС — «полезный механизм заимствования лучших практик». Вопрос лишь в том, как долго он нужен. Дискуссия продолжается, чтобы сбалансировать аргументы «за» и «против» и выстроить эффективные процедуры. Он также добавил, что раздел Конституции Украины о правосудии обновлен и соответствует европейским стандартам.

Глава Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина выразила убеждение, что сейчас Украина не готова отказаться от участия международных экспертов в отборе на ключевые должности (членов ВККС, руководителей антикоррупционных органов, судей КСУ, Счетной палаты и др.). Она подчеркнула необходимость возобновить такое участие через принятие ее законопроекта 13382.

В свою очередь, Оксана Кваша отметила, что к деятельности Высшего совета правосудия приковано внимание общества, и каждое его решение оценивается достаточно критически.

Таким образом, пока неизвестно, будет ли приостановлено формирование конкурсной комиссии по отбору членов ВККС в связи с тем, что в ВСП считают целесообразным продлить участие международных экспертов в ее работе.

Автор: Наталя Мамченко

  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді