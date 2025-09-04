Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Верховна Рада прийняла постанову 13719 стосовно повернення прямих трансляцій засідань парламенту.

Слід зазначити, що хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається «з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради України державним підприємством «Парламентський телеканал «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

Так, зміни передбачають, що у п. 1 постанови Верховної Ради «Про деякі питання висвітлення роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану» від 6 вересня 2022 року №2568-IX слід змінити формулювання щодо заборони прямих трансляцій.

Наразі, до змін, вона передбачає, що у період дії воєнного стану здійснення прямої трансляції відкритих пленарних засідань Верховної Ради може бути обмежено ДП «Парламентський телеканал «Рада» в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради відповідно до Конституції, законів «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента про введення в дію рішень РНБО щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану та інших нормативно-правових актів.

Після змін цей пункт буде передбачати, що у період дії воєнного стану здійснення прямої трансляції відкритих пленарних засідань Верховної Ради може бути обмежено ДП «Парламентський телеканал «Рада» в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради відповідно до Конституції, законів «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про правовий режим воєнного стану», а також з урахуванням указів Президента про введення в дію рішень РНБО щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, можливість обмеження залишається – з урахуванням інших нормативних актів.

Також Апарату Верховної Ради буде доручено забезпечити організацію та проведення офіційних виступів та заяв керівництва Верховної Ради України, брифінгів народних депутатів України в адміністративну будинку Верховної Ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5), а у разі неможливості такого забезпечення (за потреби) - в одному з адміністративних будинків, що входять до майнового комплексу Верховної Ради України, поза межами постів охорони, встановлених для охорони та оборони території, що прилягає до вказаного адміністративного будинку.

Тобто, проведення брифінгів буде можливо у приміщенні на Грушевського, однак лише у разі можливості їх забезпечення.

Також буде знято заборону, яка нині передбачає, що усі присутні на триваючому пленарному засіданні в день після перерви не повинні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та прийнятих на такому засіданні рішень раніше ніж через годину після оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

Слід зауважити, що наразі ця заборона фактично не діє для народних депутатів, які досить оперативно повідомляють про результати роботи парламенту в своїх соціальних мережах.

Автор: Наталя Мамченко

