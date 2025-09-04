Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

11:46, 4 сентября 2025
В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».
Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла постановление 13719, касающееся возвращения прямых трансляций заседаний парламента.

Следует отметить, что хотя во введении проекта говорится, что постановление принимается «с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады Украины государственным предприятием «Парламентский телеканал «Рада», в самом проекте нет прямой нормы об обязательстве возобновить такие трансляции.

Так, изменения предусматривают, что в п. 1 постановления Верховной Рады «О некоторых вопросах освещения работы Верховной Рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения» от 6 сентября 2022 года №2568-IX следует изменить формулировку о запрете прямых трансляций.

На данный момент, до изменений, она предусматривает, что в период действия военного положения осуществление прямой трансляции открытых пленарных заседаний Верховной Рады может быть ограничено ГП «Парламентский телеканал «Рада» в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады в соответствии с Конституцией, законами «Об информации», «О доступе к публичной информации», «О правовом режиме военного положения», указами Президента о введении в действие решений СНБО по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов.

После изменений этот пункт будет предусматривать, что в период действия военного положения осуществление прямой трансляции открытых пленарных заседаний Верховной Рады может быть ограничено ГП «Парламентский телеканал «Рада» в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады в соответствии с Конституцией, законами «Об информации», «О доступе к публичной информации», «О правовом режиме военного положения», а также с учетом указов Президента о введении в действие решений СНБО по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов.

Таким образом, возможность ограничения остается — с учетом других нормативных актов.

Также Аппарату Верховной Рады будет поручено обеспечить организацию и проведение официальных выступлений и заявлений руководства Верховной Рады Украины, брифингов народных депутатов Украины в административном здании Верховной Рады Украины (г. Киев, ул. Грушевского, 5), а в случае невозможности такого обеспечения (при необходимости) — в одном из административных зданий, входящих в имущественный комплекс Верховной Рады Украины, вне постов охраны, установленных для охраны и обороны территории, прилегающей к указанному административному зданию.

То есть, проведение брифингов будет возможно в помещении на Грушевского, однако лишь в случае возможности их обеспечения.

Также будет снят запрет, который сейчас предусматривает, что все присутствующие на продолжающемся пленарном заседании в день после перерыва не должны распространять информацию о его начале, ходе и принятых на таком заседании решениях раньше чем через час после объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.

Следует заметить, что сейчас этот запрет фактически не действует для народных депутатов, которые довольно оперативно сообщают о результатах работы парламента в своих социальных сетях.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді