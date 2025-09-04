Практика судів
  1. В Україні

У Дніпрі затримали жінку, яка «здавала» ворогу результати авіаударів по місту

13:35, 4 вересня 2025
Жінка передавала спецслужбістам країни-агресора інформацію про наслідки повітряних атак РФ по обласному центру.
У Дніпрі затримали жінку, яка «здавала» ворогу результати авіаударів по місту
У Дніпрі правоохоронці затримали зрадницю, яка передавала ворогу дані про результати ударів по місту та підприємствах, що розміщені у регіоні. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зрадницею виявилася 48-річна працівниця кондитерського заводу, яку ворог завербував через її знайомого, котрий перебуває в російському полоні.

За матеріалами справи, в обмін на співпрацю ворожий розвідник гарантував безпеку та комфортні умови полоненому.

«У подальшому жінка погодилася передавати спецслужбістам країни-агресора інформацію про наслідки повітряних атак рф по обласному центру.

Контррозвідка СБУ зафіксувала, що зрадниця передавала результати власних спостережень про активність на провідних підприємствах важкої промисловості України. А за наслідками повітряних ударів повідомляла про вибухи», - заявили в СБУ.

Крім того, фігурантка виконувала ще одне замовлення росіян: поширювала на власній сторінці в Тік-Ток змонтовані ворогом відеоролики із закликами до українців скласти зброю перед рашистами.

Вона також отримувала вказівки коментувати пропагандистські відео для їх «просування» та більшого охоплення. Ці завдання були частиною масштабної інформаційно-психологічної операції (ІПСО) ворога.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру. Зрадниця перебуває під вартою без можливості внесення застави.

На фігурантку очікує тюрма на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

СБУ росія Україна війна

