В Днепре задержали женщину, которая «сдавала» врагу результаты авиаударов по городу

В Днепре правоохранители задержали предательницу, которая передавала врагу данные о результатах ударов по городу и предприятиям, расположенным в регионе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Предательницей оказалась 48-летняя сотрудница кондитерской фабрики, которую враг завербовал через ее знакомого, находящегося в российском плену.

Согласно материалам дела, в обмен на сотрудничество вражеский разведчик гарантировал пленному безопасность и комфортные условия содержания.

«В дальнейшем женщина согласилась передавать спецслужбистам страны-агрессора информацию о последствиях воздушных атак рф по областному центру. Контрразведка СБУ зафиксировала, что предательница передавала результаты собственных наблюдений об активности на ведущих предприятиях тяжелой промышленности Украины. А по результатам воздушных ударов сообщала о взрывах», – заявили в СБУ.

Кроме того, фигурантка выполняла еще одно задание россиян: распространяла на своей странице в TikTok смонтированные врагом видеоролики с призывами к украинцам сложить оружие перед захватчиками.

Она также получала указания комментировать пропагандистские видео для их «продвижения» и большего охвата. Эти задания были частью масштабной информационно-психологической операции (ИПСО) врага.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении. Предательница находится под стражей без возможности внесения залога.

Фигурантке грозит тюрьма сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

