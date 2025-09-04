Кабмін вніс зміни до порядку обліку, зберігання та оцінки конфіскованого майна

Уряд також вніс зміни до порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями майна.

Фото: uzhgorod.net.ua

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

Також уряд вніс зміни до Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, з метою приведення їх у відповідність до ЗУ N 3926-IХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу».

Визначено порядок здійснення митними органами контролю щодо окремих товарів, які зберігаються на складах митних органів та які містять обʼєкти права інтелектуальної власності, який забезпечить врегулювання питання взаємодії митних органів з правовласниками прав інтелектуальної власності та процедури знищення товарів, які порушують права інтелектуальної власності.

