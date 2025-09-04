Кабмин внес изменения в порядок учета, хранения и оценки конфискованного имущества

Правительство также внесло изменения в порядок учета, хранения и оценки имущества, изъятого таможнями.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжения им.

Также правительство внесло изменения в Порядок учета, хранения, оценки имущества, изъятого таможенными органами, в отношении которого вынесено решение суда о конфискации, передачи этого имущества органам государственной исполнительной службы и распоряжения им, с целью приведения его в соответствие с Законом № 3926-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза».

Определен порядок осуществления таможенными органами контроля в отношении отдельных товаров, которые хранятся на складах таможенных органов и содержат объекты права интеллектуальной собственности. Этот порядок обеспечит урегулирование вопросов взаимодействия таможенных органов с правообладателями прав интеллектуальной собственности и процедуры уничтожения товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности.

