Кабмин внес изменения в порядок учета, хранения и оценки конфискованного имущества

12:41, 4 сентября 2025
Правительство также внесло изменения в порядок учета, хранения и оценки имущества, изъятого таможнями.
Кабмин внес изменения в порядок учета, хранения и оценки конфискованного имущества
Фото: uzhgorod.net.ua
Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжения им.

Также правительство внесло изменения в Порядок учета, хранения, оценки имущества, изъятого таможенными органами, в отношении которого вынесено решение суда о конфискации, передачи этого имущества органам государственной исполнительной службы и распоряжения им, с целью приведения его в соответствие с Законом № 3926-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза».

Определен порядок осуществления таможенными органами контроля в отношении отдельных товаров, которые хранятся на складах таможенных органов и содержат объекты права интеллектуальной собственности. Этот порядок обеспечит урегулирование вопросов взаимодействия таможенных органов с правообладателями прав интеллектуальной собственности и процедуры уничтожения товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности.

Кабинет Министров Украины таможня

