Суддю Шевченківського райсуду Києва Марину Антонюк звільнили у відставку

Антонюк Марину Станіславівну звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Шевченківського районного суду міста Києва.

Зокрема, 4 вересня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Антонюк Марину Станіславівну з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку.

