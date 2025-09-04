Практика судів
Суддю Шевченківського райсуду Києва Марину Антонюк звільнили у відставку

12:23, 4 вересня 2025
Антонюк Марину Станіславівну звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Шевченківського районного суду міста Києва.

Зокрема, 4 вересня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Антонюк Марину Станіславівну з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше повідомлялося, що суддю Приморського райсуду Одеси Вікторію Літвінову звільнили у відставку.

Додамо, що ВРП звільнила В’ячеслава Маринича з посади судді Верховного Суду.

суд суддя Київ відставка Шевченківський райсуд заява про відставку ВРП

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Вища рада правосуддя вчергове продовжила строки прийому документів від кандидатів на посаду голови ДСА

Вища рада правосуддя продовжує шукати лідера для Державної судової адміністрації.

