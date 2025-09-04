Судью Шевченковского райсуда Киева Марину Антонюк уволили в отставку

Антонюк Марину Станиславовну уволили в связи с подачей заявления об отставке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Шевченковского районного суда города Киева.

В частности, 4 сентября Высший совет правосудия решил уволить Антонюк Марину Станиславовну с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что судью Приморского райсуда Одессы Викторию Литвинову уволили в отставку.

Добавим, что ВСП уволил Вячеслава Маринича с должности судьи Верховного Суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.