Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Суддю Приморського райсуду Одеси Вікторію Літвінову звільнили у відставку

11:23, 28 серпня 2025
Літвінова Вікторія подала заяву про відставку.
Суддю Приморського райсуду Одеси Вікторію Літвінову звільнили у відставку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 28 серпня ухвалила рішення про звільнення низки суддів за загальними обставинами.

Зокрема, у відставку за власною заявою звільнено суддю Приморського районного суду міста Одеси Вікторію Літвінову.

Рішення ухвалено на засіданні ВРП після розгляду відповідних матеріалів.

Перед цим Вища рада правосуддя 26 серпня вирішила звільнити Маринича В’ячеслава з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Крім того, зі своїх посад звільнені:

  • Гавілей Марина — суддя Токмацького районного суду Запорізької області (відряджена до Хортицького райсуду Запоріжжя);
  • Русин Микола — суддя Олевського районного суду Житомирської області.

Обоє подали заяви про звільнення за власним бажанням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

суддя звільнення ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прийняття двох протилежних процесуальних рішень щодо однієї й тієї ж апеляційної скарги є істотним порушенням вимог КПК – Верховний Суд

Суддя апеляційного суду залишив апеляційну скаргу без руху після відкриття за нею апеляційного провадження та призначення апеляційного розгляду.

Верховний Суд пояснив, коли обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, поданої його адвокатом

Обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його адвоката, вказавши безпосередньо у тексті виправленої скарги, що вона подається у зв’язку із відмовою від послуг захисника.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Генштаб направив листа Руслану Стефанчуку щодо підтримки законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

У Генштабі ЗСУ вказали, що командири військових частин підтримують цей законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області