Суддю Приморського райсуду Одеси Вікторію Літвінову звільнили у відставку

Літвінова Вікторія подала заяву про відставку.

Вища рада правосуддя 28 серпня ухвалила рішення про звільнення низки суддів за загальними обставинами.

Зокрема, у відставку за власною заявою звільнено суддю Приморського районного суду міста Одеси Вікторію Літвінову.

Рішення ухвалено на засіданні ВРП після розгляду відповідних матеріалів.

Перед цим Вища рада правосуддя 26 серпня вирішила звільнити Маринича В’ячеслава з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Крім того, зі своїх посад звільнені:

Гавілей Марина — суддя Токмацького районного суду Запорізької області (відряджена до Хортицького райсуду Запоріжжя);

Русин Микола — суддя Олевського районного суду Житомирської області.

Обоє подали заяви про звільнення за власним бажанням.

