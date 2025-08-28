Судью Приморского райсуда Одессы Викторию Литвинову уволили в отставку

Виктория Литвинова подала заявление об отставке.

Высший совет правосудия 28 августа принял решение об увольнении ряда судей по общим обстоятельствам.

В частности, в отставку по собственному заявлению уволена судья Приморского районного суда города Одессы Виктория Литвинова.

Решение принято на заседании ВСП после рассмотрения соответствующих материалов.

Перед этим Высший совет правосудия 26 августа решил уволить Маринича Вячеслава с должности судьи Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке.

Кроме того, со своих должностей уволены:

Гавилей Марина — судья Токмакского районного суда Запорожской области (откомандирована в Хортицкий райсуд Запорожья);

Русин Николай — судья Олевского районного суда Житомирской области.

Оба подали заявления об увольнении по собственному желанию.

