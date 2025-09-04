Практика судів
  1. У світі

У Німеччині поліція «затримала» слимака, який тероризував людей дзвінками в домофон

13:17, 4 вересня 2025
Мешканці будинку в баварському Швабасі викликали поліцію через нічні дзвінки у двері, а зловмисником несподівано виявився звичайний слимак.
У Німеччині поліція «затримала» слимака, який тероризував людей дзвінками в домофон
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині мешканці багатоквартирного будинку у Швабасі залишилися без сну через дивний нічний «терор». Близько 00:30 кілька жителів зателефонували до поліції, поскаржившись на безперервні дзвінки у домофон. Про це повідомило видання Merkur.

Спершу мешканці намагалися самостійно знайти жартівника, визираючи з вікон. Однак їхні зусилля виявилися марними, і довелося викликати правоохоронців. Навіть після прибуття поліцейського екіпажу дзвінки не припинилися, що лише посилило загадковість ситуації.

Під час огляду панелі з дзвінками поліцейські виявили «порушника спокою» — звичайного слимака. Повзаючи по сенсорах, він постійно вмикав сигнал.

«Слимак був «затриманий», проінструктований щодо меж району та відправлений на сусідній луг. Після цього мешканці змогли повернутися до спокійного сну», — йдеться у жартівливому завершенні поліцейської заяви.

Цей курйоз швидко став темою для обговорення в місті й нагадав, що іноді навіть дрібні створіння можуть зіпсувати людям ніч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Якщо підприємець діяв у межах роз’яснень податківців, це не буде вважатися злочином — комітет рекомендував законопроект

Не буде вважатися злочином діяння особи, вчинене на підставі роз’яснень, наданих уповноваженими центральними органами виконавчої влади щодо порядку застосування норм податкового чи митного законодавства.

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

Повагу до суду будуть забезпечувати штрафами для учасників процесу – Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про забезпечення поваги до суду – її будуть забезпечувати штрафами і стягненнями з учасників процесу.

Законодавці збираються змінити підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду – Рада розгляне законопроект

Народні депутати готуються розглянути законопроект, яким змінюються підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду, а також передбачається повернення тимчасово вилученого під час таких обшуків майна.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва