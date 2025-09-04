У Німеччині поліція «затримала» слимака, який тероризував людей дзвінками в домофон

У Німеччині мешканці багатоквартирного будинку у Швабасі залишилися без сну через дивний нічний «терор». Близько 00:30 кілька жителів зателефонували до поліції, поскаржившись на безперервні дзвінки у домофон. Про це повідомило видання Merkur.
Спершу мешканці намагалися самостійно знайти жартівника, визираючи з вікон. Однак їхні зусилля виявилися марними, і довелося викликати правоохоронців. Навіть після прибуття поліцейського екіпажу дзвінки не припинилися, що лише посилило загадковість ситуації.
Під час огляду панелі з дзвінками поліцейські виявили «порушника спокою» — звичайного слимака. Повзаючи по сенсорах, він постійно вмикав сигнал.
«Слимак був «затриманий», проінструктований щодо меж району та відправлений на сусідній луг. Після цього мешканці змогли повернутися до спокійного сну», — йдеться у жартівливому завершенні поліцейської заяви.
Цей курйоз швидко став темою для обговорення в місті й нагадав, що іноді навіть дрібні створіння можуть зіпсувати людям ніч.
