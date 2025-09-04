У Німеччині поліція «затримала» слимака, який тероризував людей дзвінками в домофон

Мешканці будинку в баварському Швабасі викликали поліцію через нічні дзвінки у двері, а зловмисником несподівано виявився звичайний слимак.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині мешканці багатоквартирного будинку у Швабасі залишилися без сну через дивний нічний «терор». Близько 00:30 кілька жителів зателефонували до поліції, поскаржившись на безперервні дзвінки у домофон. Про це повідомило видання Merkur.

Спершу мешканці намагалися самостійно знайти жартівника, визираючи з вікон. Однак їхні зусилля виявилися марними, і довелося викликати правоохоронців. Навіть після прибуття поліцейського екіпажу дзвінки не припинилися, що лише посилило загадковість ситуації.

Під час огляду панелі з дзвінками поліцейські виявили «порушника спокою» — звичайного слимака. Повзаючи по сенсорах, він постійно вмикав сигнал.

«Слимак був «затриманий», проінструктований щодо меж району та відправлений на сусідній луг. Після цього мешканці змогли повернутися до спокійного сну», — йдеться у жартівливому завершенні поліцейської заяви.

Цей курйоз швидко став темою для обговорення в місті й нагадав, що іноді навіть дрібні створіння можуть зіпсувати людям ніч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.