В Германии полиция «задержала» улитку, терроризировавшую людей звонками в домофон

В Германии жители многоквартирного дома в Швабахе остались без сна из-за странного ночного «террора». Около 00:30 несколько жильцов позвонили в полицию, пожаловавшись на непрерывные звонки в домофон. Об этом сообщило издание Merkur.

Сначала жители пытались самостоятельно найти шутника, выглядывая из окон. Однако их усилия оказались безрезультатными, и пришлось вызвать правоохранителей. Даже после прибытия полицейского экипажа звонки не прекратились, что лишь усилило загадочность ситуации.

Во время осмотра панели со звонками полицейские обнаружили «нарушителя спокойствия» — обычного слизня. Ползая по сенсорам, он постоянно включал сигнал.

«Слизень был «задержан», проинструктирован относительно границ района и отправлен на соседний луг. После этого жители смогли вернуться к спокойному сну», — говорится в шутливом завершении полицейского заявления.

Этот курьез быстро стал темой для обсуждения в городе и напомнил, что иногда даже мелкие существа могут испортить людям ночь.

