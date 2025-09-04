Андрій Сибіга повідомив, що затверджені офіційні переклади Статуту ООН і Статуту Міжнародного суду ООН

Вирішена багаторічна проблема з відсутністю офіційного перекладу Статуту ООН.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про вирішення давньої проблеми – відсутності офіційних перекладів українською мовою низки фундаментальних міжнародно-правових документів.

За дорученням Сибіги, команда МЗС і Департамент міжнародного права підготували та затвердили офіційні переклади таких ключових актів:

Статуту Організації Об’єднаних Націй, включно зі Статутом Міжнародного Суду ООН;

Гельсінського заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі;

Елементів злочину, що є складовою статті 9 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

За його словами, ці документи є основою сучасного міжнародного права, визначають принципи міжнародних відносин і механізми притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини.

