Андрей Сибига сообщил, что утверждены официальные переводы Устава ООН и Устава Международного суда ООН

13:49, 4 сентября 2025
Решена многолетняя проблема с отсутствием официального перевода Устава ООН.
Андрей Сибига сообщил, что утверждены официальные переводы Устава ООН и Устава Международного суда ООН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о решении давней проблемы – отсутствии официальных переводов на украинский язык ряда фундаментальных международно-правовых документов.

По поручению Сибиги, команда МИД и Департамент международного права подготовили и утвердили официальные переводы следующих ключевых актов:

• Устава Организации Объединенных Наций, включая Устав Международного Суда ООН;

• Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;

• Элементов преступления, являющихся составной частью статьи 9 Римского статута Международного уголовного суда.

«Спасибо нашим дипломатам за качественную работу. Отныне у нас есть официальные, подготовленные и утвержденные МИД тексты ключевых международно-правовых актов: Устава Организации Объединенных Наций (включая Устав Международного Суда ООН); Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе; Элементов преступления, являющихся составной частью статьи 9 Римского статута Международного уголовного суда. Эти документы составляют фундамент современного международного права, определяют принципы международных отношений и механизмы ответственности за самые тяжкие преступления», – отметил министр.

По его словам, эти документы являются основой современного международного права, определяют принципы международных отношений и механизмы привлечения к ответственности за самые тяжкие преступления.

