Андрей Сибига сообщил, что утверждены официальные переводы Устава ООН и Устава Международного суда ООН

Решена многолетняя проблема с отсутствием официального перевода Устава ООН.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о решении давней проблемы – отсутствии официальных переводов на украинский язык ряда фундаментальных международно-правовых документов.

По поручению Сибиги, команда МИД и Департамент международного права подготовили и утвердили официальные переводы следующих ключевых актов:

• Устава Организации Объединенных Наций, включая Устав Международного Суда ООН;

• Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;

• Элементов преступления, являющихся составной частью статьи 9 Римского статута Международного уголовного суда.

«Спасибо нашим дипломатам за качественную работу. Отныне у нас есть официальные, подготовленные и утвержденные МИД тексты ключевых международно-правовых актов: Устава Организации Объединенных Наций (включая Устав Международного Суда ООН); Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе; Элементов преступления, являющихся составной частью статьи 9 Римского статута Международного уголовного суда. Эти документы составляют фундамент современного международного права, определяют принципы международных отношений и механизмы ответственности за самые тяжкие преступления», – отметил министр.

По его словам, эти документы являются основой современного международного права, определяют принципы международных отношений и механизмы привлечения к ответственности за самые тяжкие преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.