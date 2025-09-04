Жителі Миколаєва отримають стабільне водопостачання за два тижні – Свириденко

Миколаїв отримає прісну воду в системах водопостачання вперше з 2022 року.

Жителі Миколаєва вже найближчим часом отримають прісну воду в системах водопостачання вперше з 2022 року. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко після огляду нового магістрального водогону.

У 2022 році російські війська підірвали ключовий водопровід, що забезпечував місто, і з того часу близько 500 тисяч жителів залишалися без постійного водопостачання.

На будівництво нової системи водозабору з Південного Бугу у 2024 році з держбюджету виділили 8,7 млрд грн. Завдяки оптимізації кошторису Агентством відновлення проект здешевили до 6,5 млрд грн, а зекономлені кошти спрямують на будівництво водогонів в інших регіонах.

Будівельні роботи стартували у січні 2025-го, а в серпні водогін почав тестову роботу. Нині вода вже подається в системи та резервуари, а протягом двох тижнів повністю замінить солону у міських мережах.

Новий водогін постачатиме 120 тисяч кубометрів води щодоби для домогосподарств і ще 50 тисяч – для зрошення сільськогосподарських угідь.

Система обладнана підземними трубами і насосами, дистанційним управлінням, резервним живленням та захистом від атак. Також добудовуються укриття для працівників.

