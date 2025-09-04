Практика судов
Жители Николаева получат стабильное водоснабжение через две недели – Свириденко

13:53, 4 сентября 2025
Николаев получить пресную воду в системах водоснабжения впервые с 2022 года.
Жители Николаева уже в ближайшее время смогут получить пресную воду в системах водоснабжения впервые с 2022 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после осмотра нового магистрального водопровода.

В 2022 году российские войска взорвали ключевой водопровод, который обеспечивал город, и с тех пор около 500 тысяч жителей оставались без постоянного водоснабжения.

На строительство новой системы водозабора из Южного Буга в 2024 году из госбюджета выделили 8,7 млрд грн. Благодаря оптимизации сметы Агентством восстановления проект удешевили до 6,5 млрд грн, а сэкономленные средства направят на строительство водопроводов в других регионах.

Строительные работы начались в январе 2025-го, а в августе водопровод начал тестовую работу. Сейчас вода уже подается в системы и резервуары, а в течение двух недель полностью заменит соленую в городских сетях.

Новый водопровод будет поставлять 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и еще 50 тысяч – для орошения сельскохозяйственных угодий.

Система оснащена подземными трубами и насосами, дистанционным управлением, резервным питанием и защитой от атак. Также достраиваются укрытия для работников.

