На Тернопільщині перепоховали останки, віднайдені під час пошукових робіт у Пужниках

23:28, 7 вересня 2025
Поки що пам'ятні знаки залишаться безіменними, оскільки процес ідентифікації триває.
Джерело фото: Укрінформ
У Тернопільській області провели церемонію перепоховання останків, знайдених під час пошукових робіт у Пужниках. У заході брали участь представники влади України та Польщі, а також близько 40 нащадків мешканців села. Про це пише Укрінформ.

Поки що пам’ятні знаки залишаться безіменними, оскільки процес ідентифікації триває. Як повідомив керівник польської наукової команди, генетик із Поморського медичного університету в Щецині професор Анджей Оссовський, перші результати ДНК-досліджень очікуються наприкінці року.

«Ми маємо ДНК-профілі усіх останків, поодинокі ще досліджуємо, маємо також ДНК членів їхніх родин, які мешкають у Польщі. З огляду на те, що серед жертв є близькі родичі, то персональна ідентифікація останків вимагає дуже складних математичних розрахунків. Ми вже знаємо, що маємо останки (людей) з конкретних родин, але персональна ідентифікація потребує часу», — пояснив Оссовський.

Наступні результати ідентифікації залежатимуть від того, чи знайдуть їхніх родичів (мається на увазі живих), оскільки без них не буде змоги ідентифікувати всіх.

Перепоховання відбувається на старому кладовищі в Пужниках, де раніше проводилися ексгумаційні роботи.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
