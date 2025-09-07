На Тернопольщине перезахоронили останки, найденные во время поисковых работ в Пужниках

Пока памятные знаки останутся безымянными, поскольку процесс идентификации продолжается.

Источник фото: Укринформ

В Тернопольской области провели церемонию перезахоронения останков, найденных во время поисковых работ в Пужниках. В мероприятии приняли участие представители властей Украины и Польши, а также около 40 потомков жителей села. Об этом пишет Укринформ.

Пока памятные знаки останутся безымянными, поскольку процесс идентификации продолжается. Как сообщил руководитель польской научной команды, генетик из Поморского медицинского университета в Щецине профессор Анджей Оссовский, первые результаты ДНК-исследований ожидаются в конце года.

«У нас есть ДНК-профили всех останков, отдельные еще исследуем, у нас также есть ДНК членов их семей, которые живут в Польше. Учитывая, что среди жертв есть близкие родственники, персональная идентификация останков требует очень сложных математических расчетов. Мы уже знаем, что имеем останки (людей) из конкретных семей, но персональная идентификация требует времени», — пояснил Оссовский.

Следующие результаты идентификации будут зависеть от того, удастся ли найти их родственников (имеются в виду живые), поскольку без них не будет возможности идентифицировать всех.

Перезахоронение проходит на старом кладбище в Пужниках, где ранее проводились эксгумационные работы.

