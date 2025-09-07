Практика судов
  1. В Украине

На Тернопольщине перезахоронили останки, найденные во время поисковых работ в Пужниках

23:28, 7 сентября 2025
Пока памятные знаки останутся безымянными, поскольку процесс идентификации продолжается.
На Тернопольщине перезахоронили останки, найденные во время поисковых работ в Пужниках
Источник фото: Укринформ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области провели церемонию перезахоронения останков, найденных во время поисковых работ в Пужниках. В мероприятии приняли участие представители властей Украины и Польши, а также около 40 потомков жителей села. Об этом пишет Укринформ.

Пока памятные знаки останутся безымянными, поскольку процесс идентификации продолжается. Как сообщил руководитель польской научной команды, генетик из Поморского медицинского университета в Щецине профессор Анджей Оссовский, первые результаты ДНК-исследований ожидаются в конце года.

«У нас есть ДНК-профили всех останков, отдельные еще исследуем, у нас также есть ДНК членов их семей, которые живут в Польше. Учитывая, что среди жертв есть близкие родственники, персональная идентификация останков требует очень сложных математических расчетов. Мы уже знаем, что имеем останки (людей) из конкретных семей, но персональная идентификация требует времени», — пояснил Оссовский.

Следующие результаты идентификации будут зависеть от того, удастся ли найти их родственников (имеются в виду живые), поскольку без них не будет возможности идентифицировать всех.

Перезахоронение проходит на старом кладбище в Пужниках, где ранее проводились эксгумационные работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина Тернополь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регистрировать производства в ЕРДР предлагают только при наличии в заявлении достаточных данных об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о преступлении

Сведения в Единый реестр досудебных расследований предлагают вносить только, если заявление содержит достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

В Раде зарегистрировали законопроект о рассмотрении евроинтеграционных законопроектов в ускоренном режиме

Евроинтеграционные законопроекты предлагают рассматривать в ускоренном режиме в одном чтении.

Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

От неотложных обысков и ареста имущества – до порядка обжалования в Верховном Суде: Верховная Рада рассмотрит фундаментальные изменения в УПК

Законодатели рассмотрят изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые охватывают ключевые аспекты уголовных производств против бизнеса — подробный разбор изменений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду