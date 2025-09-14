Практика судів
Що варто знати про трудові права неповнолітніх осіб — нагадування Держпраці

07:18, 14 вересня 2025
Забороняється залучати працівників молодше 18 років до нічних та надурочних робіт.
В Україні трудові права осіб молодше 18 років чітко регламентовані законодавством.

Офіційно працювати можна з 16 років за згодою батьків. З 15 років — лише за письмовою згодою одного з батьків та за умови, що робота не шкодить навчанню. Діти від 14 років можуть виконувати легкі роботи у вільний від навчання час, наприклад у літній період, але тільки з письмової згоди батьків і без шкоди здоров’ю. Про це нагадує Держпраці.

У будь-якому випадку обов’язковим є укладання трудового договору, адже саме він гарантує зарплату, соціальний захист і страхування.

Закон забороняє залучати неповнолітніх до важких, шкідливих і небезпечних робіт, нічних змін (з 22:00 до 6:00) та понаднормової праці. Робочий час обмежується: не більше 24 годин на тиждень для осіб до 16 років та 36 годин — для молоді від 16 до 18 років. Також обов’язковим є медичний огляд.

Роботодавець повинен провести інструктаж з охорони праці, створити безпечні умови роботи та виплачувати зарплату не нижче мінімальної погодинної ставки.

Щорічна відпустка для неповнолітніх працівників

Неповнолітні працівники мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день. Ця пільга передбачена статтею 195 Кодексу законів про працю України. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності.

Згідно з законодавством, першорядне значення мають бажання неповнолітніх працівників при складанні графіку надання відпусток. У разі, якщо неповнолітній працівник прийнятий на роботу після складання графіку відпусток на поточний рік, час надання відпустки за перший робочий рік, з урахуванням його побажань, встановлюється шляхом доповнення графіку.

Нагадаємо, що відпустка повної тривалості може бути надана працівникові за його заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві.

Порушення цих правил, зокрема не надання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам, є протизаконним згідно з частиною 5 статті 80 Кодексу законів про працю України та частиною 5 статті 11 Закону про відпустки.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

