Что следует знать о трудовых правах несовершеннолетних лиц — напоминание Гоструда

Запрещается привлекать работников младше 18 лет к ночным и сверхурочным работам.

В Украине трудовые права лиц моложе 18 лет четко регламентированы законодательством.

Официально работать можно с 16 лет с согласия родителей. С 15 лет — только по письменному согласию одного из родителей и при условии, что работа не вредит обучению. Дети от 14 лет могут выполнять легкие работы в свободное от учебы время, например, в летний период, но только с письменного согласия родителей и без вреда здоровью. Об этом напоминает Гоструда.

В любом случае обязательно заключение трудового договора, ведь именно он гарантирует зарплату, социальную защиту и страхование.

Закон запрещает привлекать несовершеннолетних к тяжелым, вредным и опасным работам, ночным изменениям (с 22:00 до 6:00) и сверхурочной работе. Рабочее время ограничивается: не более 24 часов в неделю для лиц до 16 лет и 36 часов для молодежи от 16 до 18 лет. Также обязательно медицинское освидетельствование.

Работодатель должен провести инструктаж по охране труда, создать безопасные условия работы и выплачивать зарплату не ниже минимальной почасовой ставки.

Ежегодный отпуск для несовершеннолетних работников

Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день. Данная льгота предусмотрена статьей 195 Кодекса законов о труде Украины. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности.

Согласно законодательству, первостепенное значение имеют желания несовершеннолетних работников при составлении графика предоставления отпусков. В случае если несовершеннолетний работник принят на работу после составления графика отпусков на текущий год, время предоставления отпуска за первый рабочий год, с учетом его пожеланий, устанавливается путем дополнения графика.

Напомним, что отпуск полной продолжительности может быть предоставлен работнику по его заявлению до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на предприятии.

Нарушение этих правил, в частности не предоставление ежегодного отпуска несовершеннолетним работникам, противозаконно согласно части 5 статьи 80 Кодекса законов о труде Украины и части 5 статьи 11 Закона об отпусках.

