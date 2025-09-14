Практика судов
  1. В Украине

Что следует знать о трудовых правах несовершеннолетних лиц — напоминание Гоструда

07:18, 14 сентября 2025
Запрещается привлекать работников младше 18 лет к ночным и сверхурочным работам.
Что следует знать о трудовых правах несовершеннолетних лиц — напоминание Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине трудовые права лиц моложе 18 лет четко регламентированы законодательством.

Официально работать можно с 16 лет с согласия родителей. С 15 лет — только по письменному согласию одного из родителей и при условии, что работа не вредит обучению. Дети от 14 лет могут выполнять легкие работы в свободное от учебы время, например, в летний период, но только с письменного согласия родителей и без вреда здоровью. Об этом напоминает Гоструда.

В любом случае обязательно заключение трудового договора, ведь именно он гарантирует зарплату, социальную защиту и страхование.

Закон запрещает привлекать несовершеннолетних к тяжелым, вредным и опасным работам, ночным изменениям (с 22:00 до 6:00) и сверхурочной работе. Рабочее время ограничивается: не более 24 часов в неделю для лиц до 16 лет и 36 часов для молодежи от 16 до 18 лет. Также обязательно медицинское освидетельствование.

Работодатель должен провести инструктаж по охране труда, создать безопасные условия работы и выплачивать зарплату не ниже минимальной почасовой ставки.

Ежегодный отпуск для несовершеннолетних работников

Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день. Данная льгота предусмотрена статьей 195 Кодекса законов о труде Украины. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности.

Согласно законодательству, первостепенное значение имеют желания несовершеннолетних работников при составлении графика предоставления отпусков. В случае если несовершеннолетний работник принят на работу после составления графика отпусков на текущий год, время предоставления отпуска за первый рабочий год, с учетом его пожеланий, устанавливается путем дополнения графика.

Напомним, что отпуск полной продолжительности может быть предоставлен работнику по его заявлению до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на предприятии.

Нарушение этих правил, в частности не предоставление ежегодного отпуска несовершеннолетним работникам, противозаконно согласно части 5 статьи 80 Кодекса законов о труде Украины и части 5 статьи 11 Закона об отпусках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что именно банк должен был подать в суд первой инстанции неоспоримые доказательства содействия клиентом незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволила инициировать платежные операции.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Депутаты предлагают упростить пребывание в Украине представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям — включая граждан РФ

Законопроект об упрощении процедур въезда и легализации пребывания в Украине для «представителей колониальных народов РФ», в частности, граждан РФ, которые подверглись притеснениям, который внес Ярослав Юрчишин вместе с коллегами, рекомендовали к принятию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду