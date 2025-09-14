У Чернігові судили чоловіка, який вистрілив у голову однієї з селищних територіальних громад через вручену повістку

Нападника засудили до 7 років в’язниці за замах на вбивство.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

50-річного жителя Чернігова засуджено до семи років позбавлення волі за замах на умисне вбивство голови однієї з селищних територіальних громад Чернігівського району. Про це повідомила Чернігівська окружна прокуратура.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну обвинувачений разом із родиною покинув Чернігів і переїхав до будинку своєї матері в одному з сіл Чернігівського району. У квітні 2022 року до нього прийшов голова місцевої ОТГ, який вручив чоловікові повістку з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Під час конфлікту обвинувачений ударив посадовця прикладом рушниці по голові, після чого направив ствол у груди та вистрелив. Голова ОТГ встиг відвести ствол убік, але отримав серйозні травми: рвані рани лоба, правої частини грудної клітки та правої руки.

Прокурори Чернігівської окружної прокуратури довели вину чоловіка за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство). Хоча обвинувачений під час судового розгляду не визнав своєї провини, Деснянський районний суд Чернігова, дослідивши надані докази, визнав його винним, підтвердивши повну відповідність обвинувачення зібраним матеріалам.

Вирок суду ще не набрав законної сили, і сторони мають право оскаржити його в установленому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.