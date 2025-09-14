Практика судов
В Чернигове судили мужчину, который выстрелил в голову одному из сельских территориальных общин из-за врученной повестки

22:36, 14 сентября 2025
Нападающего приговорили к 7 годам тюрьмы за покушение на убийство.
Фото иллюстративное
50-летний житель Чернигова приговорен к семи годам лишения свободы за покушение на умышленное убийство главы одной из поселковых территориальных общин Черниговского района. Об этом сообщила Черниговская окружная прокуратура.

По данным следствия, во время полномасштабного вторжения России в Украину обвиняемый вместе с семьей покинул Чернигов и переехал в дом своей матери в одном из сел Черниговского района. В апреле 2022 года к нему пришел глава местной ОТГ, который вручил мужчине повестку с требованием явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Во время конфликта обвиняемый ударил чиновника прикладом ружья по голове, после чего направил ствол в грудь и выстрелил. Глава ОТГ успел отвести ствол в сторону, но получил серьезные травмы: рваные раны лба, правой части грудной клетки и правой руки.

Прокуроры Черниговской окружной прокуратуры доказали вину мужчины по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на умышленное убийство). Хотя обвиняемый во время судебного разбирательства не признал своей вины, Деснянский районный суд Чернигова, исследовав предоставленные доказательства, признал его виновным, подтвердив полное соответствие обвинения собранным материалам.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, и стороны имеют право обжаловать его в установленном порядке.

