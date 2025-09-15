9 тисяч євро і 13 тисяч доларів: на Львівщині викрили «бізнес» на переправленні чоловіків

Двох мешканців Львівщини обвинувачують у шахрайських схемах, за якими чоловіків незаконно переправляли за кордон для уникнення мобілізації.

На Львівщині судитимуть двох чоловіків, обвинувачених в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 39-річний житель Жовкви за 9 тисяч євро пообіцяв своєму «клієнту» надати необхідні засоби та усунути перешкоди при проходженні прикордонного і митного контролів через один із пунктів пропуску на Львівщині, забезпечивши йому виїзд до Польщі.

Інший обвинувачений, 32-річний львів’янин за 13 тисяч доларів пообіцяв допомогти чоловіку призовного віку влаштуватися на роботу, яка давала б відстрочку від мобілізації та можливість виїжджати у закордонні відрядження, щоб залишитися в ЄС.

Обох чоловіків та затримали під отримання одержання неправомірних коштів: одного під час одержання 6 тисяч євро, іншого – 6 тисяч доларів. Під час обшуків у них вилучено гроші, чорнові записи, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох мешканців Львівщини, кожен з яких організував власну схему ухилення від мобілізації шляхом незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

