9 тысяч евро и 13 тысяч долларов: во Львовской области разоблачили «бизнес» на переправке мужчин

Двое жителей Львовщины обвиняются в мошеннических схемах, по которым мужчин незаконно переправляли за границу во избежание мобилизации.

Во Львовской области будут судить двух мужчин, обвиняемых в организации незаконного переправления военнообязанных через границу. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

По данным следствия, 39-летний житель Жолквы за 9 тысяч евро пообещал своему «клиенту» предоставить необходимые средства и устранить препятствия при прохождении пограничного и таможенного контроля через один из пунктов пропуска во Львовской области, обеспечив ему выезд в Польшу.

Другой обвиняемый, 32-летний львовянин, за 13 тысяч долларов пообещал помочь мужчине призывного возраста устроиться на работу, которая давала бы отсрочку от мобилизации и возможность выезжать в зарубежные командировки, чтобы остаться в ЕС.

Обоих мужчин задержали при получении неправомерных средств: одного — во время получения 6 тысяч евро, другого — 6 тысяч долларов. Во время обысков у них изъяли деньги, черновые записи, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух жителей Львовской области, каждый из которых организовал собственную схему уклонения от мобилизации путем незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

