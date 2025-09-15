Практика судов
  1. В Украине

9 тысяч евро и 13 тысяч долларов: во Львовской области разоблачили «бизнес» на переправке мужчин

07:37, 15 сентября 2025
Двое жителей Львовщины обвиняются в мошеннических схемах, по которым мужчин незаконно переправляли за границу во избежание мобилизации.
9 тысяч евро и 13 тысяч долларов: во Львовской области разоблачили «бизнес» на переправке мужчин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить двух мужчин, обвиняемых в организации незаконного переправления военнообязанных через границу. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

По данным следствия, 39-летний житель Жолквы за 9 тысяч евро пообещал своему «клиенту» предоставить необходимые средства и устранить препятствия при прохождении пограничного и таможенного контроля через один из пунктов пропуска во Львовской области, обеспечив ему выезд в Польшу.

Другой обвиняемый, 32-летний львовянин, за 13 тысяч долларов пообещал помочь мужчине призывного возраста устроиться на работу, которая давала бы отсрочку от мобилизации и возможность выезжать в зарубежные командировки, чтобы остаться в ЕС.

Обоих мужчин задержали при получении неправомерных средств: одного — во время получения 6 тысяч евро, другого — 6 тысяч долларов. Во время обысков у них изъяли деньги, черновые записи, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух жителей Львовской области, каждый из которых организовал собственную схему уклонения от мобилизации путем незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов взятка обвинительный акт мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа

Предлагается оптимизировать процедуры и условия проведения спецпроверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка.

«Судебно-юридическая газета» вошла в состав профильных групп по вопросам ВККС, ВСП и судов Экспертной группы при ВСК Верховной Рады

Экспертная группа при ВСК утвердила регламент своей работы и определила состав профильных групп.

Верховный Суд: изменение обстоятельств после принятия решения не является основанием для кассационного пересмотра

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебного решения, исходя из фактических обстоятельств, которые существовали на момент его принятия.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ относительно права на апелляционное обжалование решения следственного судьи о передаче имущества или вещественных доказательств на реализацию

Невозможность обжалования лицом в апелляционном порядке определения следственного судьи о передаче имущества для реализации создает условия, при которых ошибочное решение следственного судьи может привести к безосновательному прекращению его конституционного права собственности – Пленум Верховного Суда.

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області