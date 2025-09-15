«Мадяр» заявив, що Starlink знову не працює по всій лінії фронту

У Starlink знову стався масштабний збій.

Фото: mil.in.ua

У роботі системи супутникового інтернету Starlink стався черговий масштабний збій.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр», супутниковий зв’язок Starlink наразі не працює вздовж всієї лінії фронту.

«Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч», - написав він.

Крім того, згідно сервісу Downdetector, проблеми зі Starlink фіксуються по всьому світу.

У свою чергу в компанії повідомили про збій обслуговування. Наразі шукають причину проблеми.

Згодом «Мадяр» повідомив, що робота Starlink поступово відновлюється.

«Повторився глобальний збій на SpaceX», - додав він.

